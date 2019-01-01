АВТОСТАТ | Used cars 2018. Рынок, программы, инструменты

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Used cars 2018. Рынок, программы, инструменты

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Used Cars 2018

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ...

25 апреля, 2018,
«Moscow Marriott Royal Aurora Hotel» (Москва, Петровка, 11)

Аудитория форума - B2B-автобизнес:

Дистрибьюторы, дилеры, финансы, страховые, IT. собственники бизнеса,
руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики, IT, руководители и владельцы бизнеса

На 29.03.2018г. свое участие подтвердили представители

  • более 20 компаний - автомобильных дистрибьюторов
  • следующих групп компаний, дилерских холдингов и центров: 

ГК «Мэйджор», РТДС Центр, Инчкейп Олимп, СИМ Авто, Бизнес Кар, ГК "FAVORIT-MOTORS", ГК Ирбис, АВТОКЛАСС ПЛЮС, ЮгАвто Эксперт,  АвтоКорея, ТЕРРА-АВТО, Топ-Авто, КлючАвто Трейд, УК ТрансТехСервис,  Садко Авто, Элвис Премиум, Сатурн 2, Автолот, Анкар Моторс, Нева-Автоком, СК-Моторс Сургут,  Герман-Авто, Юникор, Альфаскан, Атлант М Балтика, Кар Трейд, Яхрома-Лада, Автосалон РИА АВТО, Авис Групп, Автобан, Автоград Капитал, Автокласс Плюс, Автокласс-Трофи, АвтоКорея, Автолот, Автомастер-Премиум, Сейхо Моторс Спорт, Сигма Моторс, Марка, Пенза-Автомастер, Петровский СПб и др.

  • F&I структур: 

Банк ВТБ, ВТБ Лизинг, Росгосстрах, Cardif, Европ Ассистанс, ИАЛ ФИНАНС, Сетелем банк, МС банк, Банк ПСА Финанс, Лизплан Рус, ТОО БИПЭК АВТО Казахстан, Автоград Капитал, Авто Консалтинг и др.


В рамках конференции - сессия блиц-докладов 
«Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом», 
(оценивает аудитория)

Программа мероприятия

09.00 - 09.30Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
09.30 - 11.20

Рабочая сессия 1.  Аналитика рынка, программы производителей, цели участников рынка

  • Инициативы РОАД по государственному регулированию рынка автомобилей с пробегом РОАД, Денис Мигаль
  • Рынок автомобилей 2017 и 1 квартал 2018 года. Анализ рынка. Структура, тенденции АВТОСТАТ, Сергей Удалов, Данил Пивоваров 
  • Тренды и технологии онлайн продаж автомобилей. Автотека
    Авито Авто, Сергей Литвиненко
  • Практика введения электронных ПТС
    ЭЛПТС, Борис Ионов 
  • Big Data для автобизнеса: информация меняет все
    CarPrice, Денис Долматов
  • ПрайсСтат. Новый инструмент по оценке стоимости автомобилей с пробегом
    Сергей Целиков 
11.20 - 11.50Кофе-брейк
11.50 - 13.30

Рабочая сессия 2. Продажа автомобилей с пробегом: как, кому и почему?

  • Как увеличить кредитную долю в продажах автомобилей с пробегом и одновременно увеличить доходность от продаж в кредит. На примере опыта МС Банка 
    Михаил Фабричнов, МС Банк
  • Mitsubishi Diamond Car: история проекта и вызовы 2018 
    Дмитрий Степин, ММС РУС 
  • Особенности и преимущества закупок автомобилей с пробегом после операционного лизинга
    Арсений Арефьев, АРВАЛ
  • Комплексные финансовые решения на рынке автомобилей с пробегом
    Денис Мусиенко, Тинькофф Страхование
  • Финансирование юридических и  физических лиц на автомобили с пробегом.  Лизинг как инструмент продаж. Операционный лизинг для физических лиц
    Сапожков Антон, Мэйджор лизинг
  • Автоматизация бизнеса авто с пробегом
    Вачаган Уснунц, Автобюро      
13.30 - 14.30Обед
14.30- 16.00

 

Сессия блиц-докладов «Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»

  • Офлайн инструменты и решения
  • Онлайн инструменты и решения
15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 18.30
  • Покупатели автомобилей с пробегом. Почему выбирают, либо не выбирают дилера для покупки-продажи машины. Опрос владельцев. 
    АВТОСТАТ, Татьяна Малыгина

           Дискуссионная панель  с участием ведущих игроков рынка автомобилей пробегом  

           «Модели построения бизнеса. Точки роста. Борьба за клиента и прибыль»
           Алексей Баринов, Рольф; Алексей Подщеколдин, БН-Моторс; Сергей Логинов, Автоэксперты

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По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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