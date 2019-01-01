Used cars 2018. Рынок, программы, инструменты

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конференция | программа | докладчики | партнерство | регистрация | блиц-доклады
25 апреля, 2018,
«Moscow Marriott Royal Aurora Hotel» (Москва, Петровка, 11)
Аудитория форума - B2B-автобизнес:
Дистрибьюторы, дилеры, финансы, страховые, IT. собственники бизнеса,
руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики, IT, руководители и владельцы бизнеса
На 29.03.2018г. свое участие подтвердили представители
ГК «Мэйджор», РТДС Центр, Инчкейп Олимп, СИМ Авто, Бизнес Кар, ГК "FAVORIT-MOTORS", ГК Ирбис, АВТОКЛАСС ПЛЮС, ЮгАвто Эксперт, АвтоКорея, ТЕРРА-АВТО, Топ-Авто, КлючАвто Трейд, УК ТрансТехСервис, Садко Авто, Элвис Премиум, Сатурн 2, Автолот, Анкар Моторс, Нева-Автоком, СК-Моторс Сургут, Герман-Авто, Юникор, Альфаскан, Атлант М Балтика, Кар Трейд, Яхрома-Лада, Автосалон РИА АВТО, Авис Групп, Автобан, Автоград Капитал, Автокласс Плюс, Автокласс-Трофи, АвтоКорея, Автолот, Автомастер-Премиум, Сейхо Моторс Спорт, Сигма Моторс, Марка, Пенза-Автомастер, Петровский СПб и др.
Банк ВТБ, ВТБ Лизинг, Росгосстрах, Cardif, Европ Ассистанс, ИАЛ ФИНАНС, Сетелем банк, МС банк, Банк ПСА Финанс, Лизплан Рус, ТОО БИПЭК АВТО Казахстан, Автоград Капитал, Авто Консалтинг и др.
В рамках конференции - сессия блиц-докладов
«Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»,
(оценивает аудитория)
Программа мероприятия
|09.00 - 09.30
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|09.30 - 11.20
Рабочая сессия 1. Аналитика рынка, программы производителей, цели участников рынка
|11.20 - 11.50
|Кофе-брейк
|11.50 - 13.30
Рабочая сессия 2. Продажа автомобилей с пробегом: как, кому и почему?
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30- 16.00
Сессия блиц-докладов «Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 18.30
Дискуссионная панель с участием ведущих игроков рынка автомобилей пробегом
«Модели построения бизнеса. Точки роста. Борьба за клиента и прибыль»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ПАРТНЁРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
конференция | программа | докладчики | партнерство | регистрация | блиц-доклады