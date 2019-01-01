Регистрация

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Варианты регистрации на конференцию:
I. Участие в качестве делегата
Стоимость участия:
Для дилеров - 9900 рублей;
Для компаний автомобильного бизнеса - 14 900 рублей;
Для консалтинговых и IT компаний, классифайдов - 19 900 рублей.
Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 13 апреля скидка 10%.
В стоимость участия входит:
посещение всех секций конференции, экспозиции, информационные материалы, кейтеринг.
Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму I:
Внимание, конкурс!
В рамках конференции пройдет конкурс среди новейших решений
для бизнеса автомобилей с пробегом
Решением жюри и участниками мероприятия будет выбран победитель —
наиболее интересный, а, главное, эффективный и действенный инструмент.
Набор заявок до 30 марта 2018 года.
Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму II:
По всем вопросам участия в форуме и конкурсе:
Александр Шацкий
e-mail ash@autostat.ru
тел. +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)