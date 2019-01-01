Регистрация

Варианты регистрации на конференцию: I форма (ниже) - в качестве делегата

II форма - в качестве участника конкурса I. Участие в качестве делегата Стоимость участия: Для дилеров - 9900 рублей; Для компаний автомобильного бизнеса - 14 900 рублей; Для консалтинговых и IT компаний, классифайдов - 19 900 рублей. Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу ПРИ ОПЛАТЕ ДО 13 апреля скидка 10%. В стоимость участия входит: посещение всех секций конференции, экспозиции, информационные материалы, кейтеринг. Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму I:

Имя Фамилия Компания Деятельность Выберите из списка Автопроизводитель / Дилер Интернет площадка / РА Финансы Другое Должность E-mail Телефон Реквизиты Прикрепить файл Количество участников Выберите из списка 1 2 3 4 5 больше Принимаю условия обработки и хранения персональных данных Зарегистрироваться

Внимание, конкурс!

II. Участие в «Конкурсе Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»

В рамках конференции пройдет конкурс среди новейших решений

для бизнеса автомобилей с пробегом



Решением жюри и участниками мероприятия будет выбран победитель —

наиболее интересный, а, главное, эффективный и действенный инструмент. Набор заявок до 30 марта 2018 года. Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму II:

Имя Фамилия Компания Категория Выберите из списка Рабочее решение Стартап Деятельность / направление Телефон E-mail Принимаю условия обработки и хранения персональных данных Отправить заявку!