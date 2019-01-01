АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

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 Варианты регистрации на конференцию:

  • I форма (ниже) -  в качестве делегата
  • II форма - в качестве участника конкурса

I. Участие в качестве делегата 

Стоимость участия:

Для дилеров - 9900 рублей;

Для компаний автомобильного бизнеса - 14 900 рублей;

Для консалтинговых и IT компаний, классифайдов - 19 900 рублей.

Стоимость участия второго, третьего и более представителей расчитывается по запросу

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 13 апреля скидка 10%.

В стоимость участия входит:

посещение всех секций конференции, экспозиции, информационные материалы, кейтеринг.

Для регистрации, в качестве участника, заполните, пожалуйста, форму I:

    Внимание, конкурс!

    II. Участие в «Конкурсе Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»

    Конкурс - 670

    В рамках конференции пройдет конкурс среди новейших решений 
    для бизнеса автомобилей с пробегом 

    Решением жюри и участниками мероприятия будет выбран победитель —
    наиболее интересный, а, главное, эффективный и действенный инструмент.

    Набор заявок до 30 марта 2018 года.

    Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму II:

    По всем вопросам участия в форуме и конкурсе:
    Александр Шацкий
    e-mail ash@autostat.ru 
    тел. +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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