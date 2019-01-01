Докладчики

Михаил Фабричнов, МС Банк

Как увеличить кредитную долю в продажах автомобилей с пробегом и одновременно увеличить доходность от продаж в кредит. На примере опыта МС Банка

МС Банк Рус в 2017 году нарастил портфель автокредитов более чем на 300%. Инструменты, с помощью которых удалось добиться такого роста.