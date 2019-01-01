Докладчики

Сергей Удалов, АВТОСТАТ, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
Рынок автомобилей 2017 и 1 квартал 2018 года. Анализ рынка. Структура, тенденции
Продажи автомобилей с пробегом через дилерские сети выросли в 2017 году более чем на 30%. Среди тенденций текущего года продолжающееся увеличение срока владения, всё большее вовлечение производителей в развитие рынка автомобилей с пробегом, консолидация крупных игроков в дилерских сетях, повышение запросов покупателей к автомобилям с пробегом у дилеров. На конференции мы узнаем, каковы предпосылки для 2018 года и что нужно делать, чтобы продолжить рост.
(видео-приглашение на конференцию от Д.Пивоварова)
Сергей Литвиненко, Авито АВТО
Тренды и технологии онлайн-продаж автомобилей
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Покупатели автомобилей с пробегом. Почему выбирают, либо не выбирают дилера для покупки-продажи машины. Опрос владельцев
В ходе выступления вы узнаете, обращаются ли автовладельцы к дилеру в целях продажи своего автомобиля, как оценивают минусы личной продажи машины. Сколько готовы подвинуться в цене автолюбители и какой размер комиссии дилера считают адекватным.
Узнаем отношение автовладельцев к покупке автомобиля с пробегом у официального дилера, что знают о спецпрограммах и как оценивают их плюсы и особенности. Сколько готовы доплатить за приобретение автомобиля с пробегом и как убудут финансировать покупку следующего «железного коня».
(видео-приглашение на конференцию)
Денис Мигаль, РОАД
Инициативы РОАД по государственному регулированию рынка автомобилей с пробегом
Борис Ионов, ЕЛПТС
Практика введения электронных ПТС
На примере первых оформленных по новым правилам "живых" электронных ПТС будет показана практическая последовательность подключения дилера к Системам электронных паспортов, а также самостоятельного заполнения всех необходимых форм. Спикер подробно остановится на всех этапах работы с новыми документами и ответит на вопросы.
Михаил Фабричнов, МС Банк
Как увеличить кредитную долю в продажах автомобилей с пробегом и одновременно увеличить доходность от продаж в кредит. На примере опыта МС Банка
МС Банк Рус в 2017 году нарастил портфель автокредитов более чем на 300%. Инструменты, с помощью которых удалось добиться такого роста.
Арсений Арефьев, АРВАЛ
Особенности и преимущества закупок автомобилей с пробегом после операционного лизинга
(видео-приглашение на конференцию)
Антон Сапожков, Мэйджор лизинг
Финансирование юридических и физических лиц на авто с пробегом. Лизинг как инструмент продаж. Операционный лизинг для физических лиц
Доклад раскрывает тему опыта продаж в лизинге автомобилей с пробегом.«Мэйджор лизинг» увеличил темпы прироста по Б/у автомобилям в 2017 году, по сравнению с 2016 годом ,на 300 %. Связано это с тем, что: в компании обучили сотрудников, дав им всю необходимую для продажи лизинга информацию, далее сотрудники отделов продаж смогли донести до конечных клиентов все возможности финансирования и вариативность продуктов. А также были выпущены несколько новых для рынка продуктов, например операционный лизинг для физических лиц.
Денис Мусиенко, Тинькофф Страхование
Комплексные финансовые решения на рынке автомобилей с пробегом
(видео-приглашение на конференцию)
Вадим Иванов, Авито АВТО
Автотека: изменение рынка неизбежно
Автотека – сервис по проверке истории автомобилей. Дилерам он служит инструментом для выкупа авто с пробегом: проверка юридического статуса, залогов, сервисной истории, включая пробеги. Является бесплатным для дилеров. Более 500 дилерских центров уже являются партнерами проекта, включая Рольф, Автомир, ТТС и многих других.
Cергей Целиков, АВТОСТАТ
новый проект аналитического агентства АВТОСТАТ. Онлайн-калькулятор оценки стоимости автомобилей с пробегом. Механизм построен на основе ежедневного мониторинга трех ключевых классифайдов (Avito АВТО, Auto.ru, Drom.ru) и использует аналитику реальных дилерских сделок.
(видео-приглашение на конференцию)
Алексей Подщеколдин, БН Моторс
Участник дискуссии «Модели построения бизнеса. Точки роста»
(видео-приглашение на конференцию)
Алексей Баринов, РОЛЬФ
Участник дискуссии «Модели построения бизнеса. Точки роста»
По итогам 2017 года подразделение BLUE FISH, отвечающее за продажу автотранспорта с пробегом в рамках компании РОЛЬФ, реализовало 48 158 автомобилей, продажи подразделения выросли за год на 45%. Это – лучший результат среди официальных дилеров страны. Как компании РОЛЬФ удалось добиться этих результатов? Факторы успеха:
- обучение персонала;
- технологии и ноу-хау;
- источники пополнения склада;
- дополнительные сервисы для клиентов.
Сергей Логинов, Автоэксперты
Участник дискуссии «Дилеры vs «Перекупы» - борьба за клиента и прибыль»
У дилеров есть инструменты, но нет мотивации, все на потоке, очень приставучие продавцы, а когда купил автомобиль и возник вопрос или рекламация - начинается футбол по отделам и ожидания. Мы в «АвтоЭксперт» делаем сервис, удобство коммуникации между покупателем и продавцом, снимаем барьеры недоверия и решаем все организационные вопросы.