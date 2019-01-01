АВТОСТАТ | Программа

Программа

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09.00 - 09.30Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
09.30 - 11.00

Рабочая сессия 1.  Аналитика рынка, программы производителей, цели участников рынка

  • Инициативы РОАД по государственному регулированию рынка автомобилей с пробегом РОАД, Денис Мигаль
  • Рынок автомобилей 2017 и 1 квартал 2018 года. Анализ рынка. Структура, тенденции АВТОСТАТ, Сергей Удалов, Данил Пивоваров 
  • Тренды и технологии онлайн продаж автомобилей. Автотека
    Авито Авто, Сергей Литвиненко
  • Практика введения электронных ПТС
    ЭЛПТС, Борис Ионов 
  • Big Data для автобизнеса: информация меняет все
    CarPrice, Денис Долматов
  • ПрайсСтат. Новый инструмент по оценке стоимости автомобилей с пробегом
    Сергей Целиков 
11.00 - 11.30Кофе-брейк
11.30 - 13.30

Рабочая сессия 2. Продажа автомобилей с пробегом: как, кому и почему?

  • Как увеличить кредитную долю в продажах автомобилей с пробегом и одновременно увеличить доходность от продаж в кредит. На примере опыта МС Банка 
    Михаил Фабричнов, МС Банк
  • Mitsubishi Diamond Car: история проекта и вызовы 2018 
    Дмитрий Степин, ММС РУС 
  • Особенности и преимущества закупок автомобилей с пробегом после операционного лизинга
    Арсений Арефьев, АРВАЛ
  • Комплексные финансовые решения на рынке автомобилей с пробегом
    Денис Мусиенко, Тинькофф Страхование
  • Финансирование юридических и  физических лиц на авто с пробегом.  Лизинг как инструмент продаж. Операционный лизинг для физических лиц.
    Антон Сапожков,     Мэйджор лизинг
  • Автоматизация бизнеса авто с пробегом
    Вачаган Уснунц, НБПИ       
13.30 - 14.30Обед
14.30- 16.00

   Сессия блиц-докладов «Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»

  • Офлайн инструменты и решения
  • Онлайн инструменты и решения
15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 18.30

 Покупатели автомобилей с пробегом. результаты опроса
 Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ

 Дискуссионная панель  с участием ведущих игроков рынка автомобилей пробегом  

 «Модели построения бизнеса. Точки роста. Борьба за клиента и прибыль»
 Алексей Баринов, Рольф; Алексей Подщеколдин, БН-Моторс; Сергей Логинов, Автоэксперты

конференция  |  программа  |  докладчики  |  партнерство  |  регистрация  |  блиц-доклады

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