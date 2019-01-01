11.30 - 13.30

Рабочая сессия 2. Продажа автомобилей с пробегом: как, кому и почему? Как увеличить кредитную долю в продажах автомобилей с пробегом и одновременно увеличить доходность от продаж в кредит. На примере опыта МС Банка

Михаил Фабричнов , МС Банк

, МС Банк Mitsubishi Diamond Car: история проекта и вызовы 2018

Дмитрий Степин, ММС РУС

Особенности и преимущества закупок автомобилей с пробегом после операционного лизинга

Арсений Арефьев, АРВАЛ

Комплексные финансовые решения на рынке автомобилей с пробегом

Денис Мусиенко , Тинькофф Страхование

, Тинькофф Страхование Финансирование юридических и физических лиц на авто с пробегом . Лизинг как инструмент продаж. Операционный лизинг для физических лиц.

Антон Сапожков, Мэйджор лизинг

Лизинг как инструмент продаж. Операционный лизинг для физических лиц. Мэйджор лизинг Автоматизация бизнеса авто с пробегом

Вачаган Уснунц, НБПИ