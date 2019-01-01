Программа
|09.00 - 09.30
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|09.30 - 11.00
Рабочая сессия 1. Аналитика рынка, программы производителей, цели участников рынка
- Инициативы РОАД по государственному регулированию рынка автомобилей с пробегом РОАД, Денис Мигаль
- Рынок автомобилей 2017 и 1 квартал 2018 года. Анализ рынка. Структура, тенденции АВТОСТАТ, Сергей Удалов, Данил Пивоваров
- Тренды и технологии онлайн продаж автомобилей. Автотека
Авито Авто, Сергей Литвиненко
- Практика введения электронных ПТС
ЭЛПТС, Борис Ионов
- Big Data для автобизнеса: информация меняет все
CarPrice, Денис Долматов
- ПрайсСтат. Новый инструмент по оценке стоимости автомобилей с пробегом
Сергей Целиков
|11.00 - 11.30
|Кофе-брейк
|11.30 - 13.30
Рабочая сессия 2. Продажа автомобилей с пробегом: как, кому и почему?
- Как увеличить кредитную долю в продажах автомобилей с пробегом и одновременно увеличить доходность от продаж в кредит. На примере опыта МС Банка
Михаил Фабричнов, МС Банк
- Mitsubishi Diamond Car: история проекта и вызовы 2018
Дмитрий Степин, ММС РУС
- Особенности и преимущества закупок автомобилей с пробегом после операционного лизинга
Арсений Арефьев, АРВАЛ
- Комплексные финансовые решения на рынке автомобилей с пробегом
Денис Мусиенко, Тинькофф Страхование
- Финансирование юридических и физических лиц на авто с пробегом. Лизинг как инструмент продаж. Операционный лизинг для физических лиц.
Антон Сапожков, Мэйджор лизинг
- Автоматизация бизнеса авто с пробегом
Вачаган Уснунц, НБПИ
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30- 16.00
Сессия блиц-докладов «Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
- Офлайн инструменты и решения
- Онлайн инструменты и решения
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 18.30
Покупатели автомобилей с пробегом. результаты опроса
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
Дискуссионная панель с участием ведущих игроков рынка автомобилей пробегом
«Модели построения бизнеса. Точки роста. Борьба за клиента и прибыль»
Алексей Баринов, Рольф; Алексей Подщеколдин, БН-Моторс; Сергей Логинов, Автоэксперты