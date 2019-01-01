Блиц-доклады

Сессия блиц-докладов « Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом »

Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму (ниже)

Набор заявок до 15 апреля 2018 года.

В рамках конференции « Used cars. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты » пройдет сессия среди новейших решений для бизнеса автомобилей с пробегом. С возможностью оценки аудиторией: - компании-участники сессии получат обратную связь

СПИСОК РЕШЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ

Chat2Desk

Web-сервис, предоставляющий чат-центр для коммуникации с клиентом через мессенджеры, социальные сети, смс-сообщения, онлайн-чат на сайте.

Сервис помогает повысить скорость и качество обслуживания текущих клиентов, а также привлечь новых и сократить цикл продаж.

www.chat2desk.com (демо-вход)

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Комплексная антикоррозионная обработка Dinitrol

Честная гарантия от коррозии для авто с пробегом; актуальная услуга для вторичного рынка; рентабельность составляет более 50%; свободный рынок.

dinitrol.ru

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MaxPoster

Интернет-сервис для увеличения продаж автосалонов.

Сервис предоставляет единый интерфейс для управления объявлениями о продаже автомобилей на всех значимых российских сайтах автомобильной тематики.

maxposter.ru

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ЗаАвто: продажи в социальных сетях

SMM продвижение без ботов, накруток и котиков; качественный поиск ЦА; грамотная работа с ЦА; свое приложение для ВКонтакте; автоматическая выгрузка в социальные сети; потоковая генерация заявок из социальных сетей; дешевый целевой трафик на сайт.

ZaAuto.ru

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Система хранения ключей

Система решает сразу несколько задач: автоматизация хранения ключей; геолокация местонахождения автомобиля; удаленная диагностика состояния автомобиля; мерчендайзинг склада.

mastakey.ru

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Автосеть WEB

Инструмент для управления и контроля бизнеса автомобилей с пробегом. Включает блоки оценки при выкупе автомобилей с пробегом, по продаже, финансовых услуг, CRM-системы, складского учета, аналитики проведенных сделок, блок телемаркетинга, автоматическая выгрузка на классифайды, учет трафика, онлайн-ценообразование на автомобили с пробегом, учет сделок TRADE-IN.

автосеть.рф

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Фотостенд 360

Система эффективной съёмки автомобиля



фотостенд360.рф

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Kodix.APP360

Мобильное приложение

для фото и видеосъемки автомобилей

на складе с моментальным обновлением

карточки авто на сайте и/или классифайдах.

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Liquidglass

Полная линейка моющей химии;

высококачественные полировальные системы;

моющие системы;

защитные нано-технологии

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DRIVE2.ru

Продвижение для автобизнеса на аудитории DRIVE2: уникальная аудитория, возможность таргетирования на владельцев

определенных автомобилей

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