АВТОСТАТ | Блиц-доклады

Блиц-доклады

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Сессия блиц-докладов
«Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»

Конкурс - 670

В рамках конференции
«Used cars. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты»
пройдет сессия среди новейших решений 
для бизнеса автомобилей с пробегом. 
С возможностью оценки аудиторией:
- компании-участники сессии получат обратную связь

  • в виде отзывов от аудитории конференции,
  • в то числе, готовы ли они использовать предложенные решения в своем бизнесе.

Набор заявок до 15 апреля 2018 года.

Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму (ниже)

СПИСОК РЕШЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ

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Chat2Desk

Web-сервис, предоставляющий чат-центр для коммуникации с клиентом через мессенджеры, социальные сети, смс-сообщения, онлайн-чат на сайте.
Сервис помогает повысить скорость и качество обслуживания текущих клиентов, а также привлечь новых и сократить цикл продаж.

www.chat2desk.com (демо-вход)

 

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Dinitrol.jpg

Комплексная антикоррозионная обработка Dinitrol

Честная гарантия от коррозии для авто с пробегом; актуальная услуга для вторичного рынка; рентабельность составляет более 50%; свободный рынок.

dinitrol.ru

 

 

 

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MaxPoster.jpg

MaxPoster

Интернет-сервис для увеличения продаж автосалонов.
Сервис предоставляет единый интерфейс для управления объявлениями о продаже автомобилей на всех значимых российских сайтах автомобильной тематики.

maxposter.ru

 

 

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ZaAvto.jpg

ЗаАвто: продажи в социальных сетях

SMM продвижение без ботов, накруток и котиков; качественный поиск ЦА; грамотная работа с ЦА; свое приложение для ВКонтакте; автоматическая выгрузка в социальные сети; потоковая генерация заявок из социальных сетей; дешевый целевой трафик на сайт.

ZaAuto.ru

 

 

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Logo_Mastakey_6.jpg

Система хранения ключей

Система решает сразу несколько задач: автоматизация хранения ключей; геолокация местонахождения автомобиля; удаленная диагностика состояния автомобиля; мерчендайзинг склада.

mastakey.ru

 

 

 

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Лого-автосеть_.jpg

Автосеть WEB

Инструмент для управления и контроля бизнеса автомобилей с пробегом. Включает блоки оценки при выкупе автомобилей с пробегом, по продаже, финансовых услуг, CRM-системы, складского учета, аналитики проведенных сделок, блок телемаркетинга, автоматическая выгрузка на классифайды, учет трафика, онлайн-ценообразование на автомобили с пробегом, учет сделок TRADE-IN.

автосеть.рф

 

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Фотостенд360.jpg

Фотостенд 360

Система эффективной съёмки автомобиля

фотостенд360.рф

 

 

 

 

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Kodix.png

Kodix.APP360

Мобильное приложение
для фото и видеосъемки автомобилей
на складе с моментальным обновлением
карточки авто на сайте и/или классифайдах.

 

 

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logo_vector_LIQUIDGLASS_PROTEC.jpg

Liquidglass

Полная линейка моющей химии;
высококачественные полировальные системы;
моющие системы;
защитные нано-технологии

 

 

 

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DRIVE2-logo.jpg

DRIVE2.ru

Продвижение для автобизнеса на аудитории DRIVE2: уникальная аудитория, возможность таргетирования на владельцев
                                           определенных автомобилей

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По всем вопросам участия:
Александр Шацкий
e-mail ash@autostat.ru 
тел. +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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