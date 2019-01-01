Блиц-доклады

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Сессия блиц-докладов
«Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
В рамках конференции
«Used cars. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты»
пройдет сессия среди новейших решений
для бизнеса автомобилей с пробегом.
С возможностью оценки аудиторией:
- компании-участники сессии получат обратную связь
Набор заявок до 15 апреля 2018 года.
Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму (ниже)
СПИСОК РЕШЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ
Chat2Desk
Web-сервис, предоставляющий чат-центр для коммуникации с клиентом через мессенджеры, социальные сети, смс-сообщения, онлайн-чат на сайте.
Сервис помогает повысить скорость и качество обслуживания текущих клиентов, а также привлечь новых и сократить цикл продаж.
www.chat2desk.com (демо-вход)
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Комплексная антикоррозионная обработка Dinitrol
Честная гарантия от коррозии для авто с пробегом; актуальная услуга для вторичного рынка; рентабельность составляет более 50%; свободный рынок.
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MaxPoster
Интернет-сервис для увеличения продаж автосалонов.
Сервис предоставляет единый интерфейс для управления объявлениями о продаже автомобилей на всех значимых российских сайтах автомобильной тематики.
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ЗаАвто: продажи в социальных сетях
SMM продвижение без ботов, накруток и котиков; качественный поиск ЦА; грамотная работа с ЦА; свое приложение для ВКонтакте; автоматическая выгрузка в социальные сети; потоковая генерация заявок из социальных сетей; дешевый целевой трафик на сайт.
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Система хранения ключей
Система решает сразу несколько задач: автоматизация хранения ключей; геолокация местонахождения автомобиля; удаленная диагностика состояния автомобиля; мерчендайзинг склада.
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Инструмент для управления и контроля бизнеса автомобилей с пробегом. Включает блоки оценки при выкупе автомобилей с пробегом, по продаже, финансовых услуг, CRM-системы, складского учета, аналитики проведенных сделок, блок телемаркетинга, автоматическая выгрузка на классифайды, учет трафика, онлайн-ценообразование на автомобили с пробегом, учет сделок TRADE-IN.
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Фотостенд 360
Система эффективной съёмки автомобиля
фотостенд360.рф
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Kodix.APP360
Мобильное приложение
для фото и видеосъемки автомобилей
на складе с моментальным обновлением
карточки авто на сайте и/или классифайдах.
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Liquidglass
Полная линейка моющей химии;
высококачественные полировальные системы;
моющие системы;
защитные нано-технологии
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Продвижение для автобизнеса на аудитории DRIVE2: уникальная аудитория, возможность таргетирования на владельцев
определенных автомобилей
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По всем вопросам участия:
Александр Шацкий
e-mail ash@autostat.ru
тел. +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)