Партнерство

Аналитическое агентство АВТОСТАТ работает на автомобильном рынке России с 2003 года. Постоянными клиентами агентства являются более 5 тысяч компаний автомобильного бизнеса: большинство дистрибьюторов автомобилей, дилерские центры, производители и дистрибьюторы автокомпонентов, департаменты автобизнеса банков и страховых компаний.

АВТОСТАТ проводит шесть ежегодных отраслевых конференций с общим числом участников более 1000 в год.

АВТОСТАT является организатором трех профессиональных рейтингов: Автодилер года, Used Car Awards, Residual Value.

На данный момент в наших мероприятиях приняли участие представители более, чем 300 компаний.

Возможности партнера:

Партнер конференции

Участник сессии блиц-докладов Инструменты и IT - решения для бизнеса автомобилей с пробегом

Аудитория (B2B-Автобизнес, 300 участников):

Руководители и собственники бизнеса

Руководители отделов маркетинга, аналитики, IT

Маркетологи и аналитики дистрибьюторов, автодилеров, сервисов

Интернет-агентства

IT-разработчики

Финансы и страхование

Представители автобизнеса

Инвесторы

Для получения условий партнерства обращайтесь:

к Александру Шацкому

по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)

по e-mail ash@autostat.ru

к Александре Букиной

по телефонам +7 (499) 685-01-51(12), +7 (8482) 60-55-53 (12), +7 (937) 665-21-43 (моб.)

по e-mail avb@autostat.ru

Будем рады сотрудничеству!