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Конференция состоялась!

ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Общероссийский проект - профессиональный рейтинг «ДИЛЕР ГОДА»:

Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию приглашены абсолютно все официальные автомобильные дилерские центры России. Участникам проекта «ДИЛЕР ГОДА» предусмотрена скидка 30% на участие в конференции. Выставка технологий продвижения для маркетологов автодилеров. Докладчики - практикующие маркетологи автодилеров.

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:



Автомаркетологи дилеров

Интернет-агентства

Руководители и собственники бизнеса

Руководители отделов маркетинга и аналитики

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

Возможность прямых очных коммуникаций с лидерами рынка, деловые контакты, обмен опытом. А также, каверзные вопросы, «подводные камни» автобизнеса – все можно будет обсудить с практиками, имеющими многолетний опыт. Личные консультации с ведущими специалистами автопроизводителей, автодилеров и медиапартнеров.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ:

Управление интернет-обращениями

Аналитика интернет-данных

Инструменты интернет-маркетинга

Мобильные технологии для автобизнеса

Интернет-маркетинг подержанных автомобилей

Поисковые машины для автобизнеса

Социальные сети и управление репутацией

Новые технологии интернет-рекламы

Интернет-маркетинг сервиса

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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА:

Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.

Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.

Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди подобных мероприятий для маркетологов автомобильной отрасли.

Контент конференции - это баланс между практиками ведущих дилеров и новыми инструментами от ведущих компаний рекламного рынка для автобизнеса.

В рамках мероприятия организуется выставка. Можно предварительно забронировать консультацию с представителями медиаресурсов, ведущих интернет-площадок и обсудить любые вопросы.

Фото «Цифровой маркетинг-2014»

По вопросам взаимодействия обращаться:

Партнерство, регистрация:

Александр Шацкий - +7(499) 685-01-51 # 24, e-mail ash@autostat.ru

Информационное партнерство:

Дмитрий Лавренёв - +7 499 685-01-51, e-mail dlavrenev@autostat.ru.

конференция | программа | докладчики | регистрация | партнёрство | отзывы



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