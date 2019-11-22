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Конференция состоялась!
ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ:
- Общероссийский проект - профессиональный рейтинг «ДИЛЕР ГОДА»:
Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию приглашены абсолютно все официальные автомобильные дилерские центры России. Участникам проекта «ДИЛЕР ГОДА» предусмотрена скидка 30% на участие в конференции.
- Выставка технологий продвижения для маркетологов автодилеров.
- Докладчики - практикующие маркетологи автодилеров.
АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Автомаркетологи дилеров
- Интернет-агентства
- Руководители и собственники бизнеса
- Руководители отделов маркетинга и аналитики
ЧЕМ ПОЛЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ?
Возможность прямых очных коммуникаций с лидерами рынка, деловые контакты, обмен опытом. А также, каверзные вопросы, «подводные камни» автобизнеса – все можно будет обсудить с практиками, имеющими многолетний опыт. Личные консультации с ведущими специалистами автопроизводителей, автодилеров и медиапартнеров.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ:
- Управление интернет-обращениями
- Аналитика интернет-данных
- Инструменты интернет-маркетинга
- Мобильные технологии для автобизнеса
- Интернет-маркетинг подержанных автомобилей
- Поисковые машины для автобизнеса
- Социальные сети и управление репутацией
- Новые технологии интернет-рекламы
- Интернет-маркетинг сервиса
- Подробнее
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА:
- Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.
- Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.
- Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди подобных мероприятий для маркетологов автомобильной отрасли.
- Контент конференции - это баланс между практиками ведущих дилеров и новыми инструментами от ведущих компаний рекламного рынка для автобизнеса.
- В рамках мероприятия организуется выставка. Можно предварительно забронировать консультацию с представителями медиаресурсов, ведущих интернет-площадок и обсудить любые вопросы.
Фото «Цифровой маркетинг-2014»
По вопросам взаимодействия обращаться:
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