АВТОСТАТ | Цифровой маркетинг на автомобильном рынке-2015 <br>Digital Marketing-2015

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Цифровой маркетинг на автомобильном рынке-2015
Digital Marketing-2015

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26 мая 2015 года в Москве, в отеле «Бородино» (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда

IV ежегодная конференция 
«Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»

Организаторы: АВТОСТАТ и Автомаркетолог.Ру 

Презентация конференции (PDF)

Facebook.png Страница мероприятия в Facebook 

Конференция состоялась!

ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Дилер года 2015
  1. Общероссийский проект - профессиональный рейтинг «ДИЛЕР ГОДА»: 
    Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию приглашены абсолютно все официальные автомобильные дилерские центры России. Участникам проекта «ДИЛЕР ГОДА» предусмотрена скидка 30% на участие в конференции. 
  2. Выставка технологий продвижения для маркетологов автодилеров.
  3. Докладчики - практикующие маркетологи автодилеров.

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

  • Автомаркетологи дилеров
  • Интернет-агентства
  • Руководители и собственники бизнеса
  • Руководители отделов маркетинга и аналитики

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

Возможность прямых очных коммуникаций с лидерами рынка, деловые контакты, обмен опытом. А также, каверзные вопросы, «подводные камни» автобизнеса – все можно будет обсудить с практиками, имеющими многолетний опыт. Личные консультации с ведущими специалистами автопроизводителей, автодилеров и медиапартнеров.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ:

  • Управление интернет-обращениями
  • Аналитика интернет-данных
  • Инструменты интернет-маркетинга
  • Мобильные технологии для автобизнеса
  • Интернет-маркетинг подержанных автомобилей
  • Поисковые машины для автобизнеса
  • Социальные сети и управление репутацией
  • Новые технологии интернет-рекламы
  • Интернет-маркетинг сервиса
  • Подробнее

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА:

  • Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.
  • Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.
  • Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди подобных мероприятий для маркетологов автомобильной отрасли.
  • Контент конференции - это баланс между практиками ведущих дилеров и новыми инструментами от ведущих компаний рекламного рынка для автобизнеса.
  • В рамках мероприятия организуется выставка. Можно предварительно забронировать консультацию с представителями медиаресурсов, ведущих интернет-площадок и обсудить любые вопросы.

Фото «Цифровой маркетинг-2014»

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По вопросам взаимодействия обращаться:

Партнерство, регистрация:

  • Александр Шацкий - +7(499) 685-01-51 # 24, e-mail ash@autostat.ru

Информационное партнерство:

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