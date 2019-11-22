Программа конференции

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Представленная программа является предварительной и может изменяться.
Особенность мероприятия:
Общероссийский проект -
профессиональный рейтинг «ДИЛЕР ГОДА»:
Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию приглашены абсолютно все официальные автомобильные дилерские центры России (около 4000 официальных дилеров легковых автомобилей).
9.30 Открытие конференции: основной вопрос дилерского маркетинга-2015 — как оптимизировать маркетинговый бюджет. Тенденции цифрового маркетинга 2015.
Состояние автомобильного рынка и востребованность маркетологов на нем
Кейсы от интернет-агентства Russian Promo и аналитика сайта и рекламы Comagic
10.00Дискуссия (круглый стол):
Какие интернет-ресурсы автодилеры не задействуют для маркетинговых задач или задействуют, но неэффективно?
Как автодилеру оценить эффективность работы интернет-агентств?
Какие инструменты цифрового маркетинга автодилер в силах использовать сам, без привлечения агентств?
Участники Круглого стола: Андрей Крисюк «Яндекс», Надежда Шукалова Google, Екатерина Соболева Rambler, Алексей Буренин «Каркопи», Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы RussianPromo, Никита Стрельников, эксперт Comagic.
10.30 Управление входящим трафиком в ДЦ
Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «РОЛЬФ» (ДЦ «Рольф Химки»).
Отделы маркетинга и продаж как единое целое. Бизнеспроцессы планирования и отработки трафика от размещения рекламы до выдачи автомобиля.
Алексей Бурков, директор по маркетингу ООО «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ» (дилер Tesla и другой электротехники elektromobili.su)
— Системы анализа трафика из различных площадок поисковых систем и управление этим трафиком
— Опыт ведения сквозной аналитики через сервис http://roistat.com/, Яндекс метрику, Google Analytics, AmoCRM
— Примеры конверсий лэндинга по Toyota Highlander, стоимость заявки, ROI и т. д. Инструменты интернет-маркетинга
Алексей Авдеев, директор по продажам Calltouch, коллтрекинг-сервис
— История одного звонка автодилеру. Почему мы научились считать звонки, но не использовать эти данные в бизнесе?
Тезисы:
— Что такое коллтрекинг? Кто использует коллтрекинг? Статистика по отраслям
— Грустная статистика по автомобильной отрасли. Половина бюджетов тратится впустую
— Что делать? Несколько простых шагов, чтобы спасти деньги. Что можно сделать, чтобы оставшиеся деньги работали эффективнее?
11.30 Кофе-брейк
11.50 Сервисный маркетинг и digital-технологии
Илья Заветновский, бизнес-коуч крупнейшей международной сети автодилеров Inchcape PLС
— Парадоксы применения стандартов клиентского сервиса в автобизнесе
Тезисы:
— Действительно ли в компании работают стандарты: экспресс-тест для участников
— Почему клиенты получают посредственный сервис, хотя менеджеры отлично знают стандарты работы?
— Кто должен отвечать за внедрение стандартов сервиса: концерн-производитель или автодилер? начальник отдела продаж, клиентская служба или отдел обучения?
— Топ-10 ошибок, допускаемых при внедрении стандартов клиентского сервиса и рецепты их устранения
Владимир Усанов, руководитель отдела маркетинга и рекламы сети автосервисов Вилгуд
— Как достичь первичного заезда в автосервис за 1000 рублей? Делюсь «удочкой»
Тезисы:
- Обзор принципов работы с интернет рекламой, с сайтами, с посадочными страницами
- Минимум теории – максимум практики. Пошаговая инструкция. Анализируем-тестируем-анализируем– без остановки
- 50 000 запросов = 50 000 уникальных посадочных страниц
- Сквозная аналитика всей интернет рекламы на 100%
- Автоматический расчет ROI по каждому источнику рекламы, вплоть до ключевого слова в контекстной рекламе. Автоматическое выставление ставок по ценным запросам
- Возможности системы анализировать трафик и его эффективность в разрезе конверсий (траффик/обращение/запись/заезд/марка/модель/вид работ/доход/прибыль)
Антон Черноталов E-Promo
Лидогенерация на автомобильном рынке — недооцененный канал привлечения клиентов
Денис Мигаль, генеральный директор компании FRESH (по автомобилям с пробегом).
Тема уточняется
Вадим Иванов, Авито
- Поведение потребителей на рынке подержанных автомобилей
Алексей Лазарев, эксперт по автомобильному маркетингу.
- Пять заданий автомаркетологам для анализа своей сервисной базы клиентов автодилера
Артем Кашехлебов, директор TheMotors
— Формула счастья дилерского техцентра
Тезисы:
— Как увеличить количество точек контакта с клиентами автосервиса (Список работающих инструментов привлечения трафика на сервис).
— Как повысить эффективность каждого инструмента привлечения клиентов? (kpi для агентств, методы повышение конверсий в заявки, звонки и заезды).
— Как ваше спецпредложение снижает стоимость лида? Роль спецпредложений в маркетинге сервиса. (помним о life time value и привлекаем клиентов на первый заезд).
— Разговариваем по телефону или продаем? (ошибки в работе со звонками на дилерских техцентрах).
— Выводим формулу слагаемых эффективного маркетинга дилерского сервиса.
14.00 Обед
15.00 Инструменты интернет-маркетинга, управление репутацией
Надежда Данилова, директор по маркетингу Callkeepper
— О самом главном. Аналитика в маркетинге
Алексей Буренин, директор по развитию Каркопи
— Как эффективно размещаться на сайтах классифайдах?
Ляля Шовкринская, директор по маркетингу Панавто
- Распределение бюджета на интернет-маркетинг на примере социальный сетей: розыгрыш автомобиля и конвертация подписчиков в покупателей
Федор Кривов, генеральный директор интернет-агентства LeadZeppelin
— Как сэкономить маркетинговый бюджет и не потерять эффективность?
Павел Евдокимов, менеджер по интернет-маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»
— E-mail рассылки дилеров: платформы и показатели
Татьяна Лавренова, PR-директор «АВТОМИР»
— Управление репутацией (эффективные технологии при минимуме человеческих ресурсов)
Антон Сержантов, Blamper
17.15 Церемония награждения «ДИЛЕР ГОДА»
Управление интернет-обращениями
Лидогенерация: какие посадочные страницы наиболее эффективные, примеры из автодилерской практики
Выбор СРА ценовых моделей оплаты: за что платить (за показ, за звонок, за заявку, за выполненный заказ (продажу), за установку на мобильном устройстве и т.п.)
Лучшие практики привлечения внимания к Landing Page
Взгляд оппозиции: минусы лэндинга и лидогенерации, есть ли за этим будущее?
Аналитика интернет-данных
Какие данные статистики сайта свидетельствуют о динамике продаж и влияют на прогнозы прежде всего?
Обмен данными по трафику сайтов между участниками конференции (бенч-маркетинг)
Системы анализа трафика из различных площадки поисковых систем и управление этим трафиком
Инструменты интернет-маркетинга
Call-трэкинг как инструмент оценки эффективности вложений в рекламу: плюсы и минусы, окупаемость
Онлайн-консультант: как наладить работу сотрудников, если чат не на аутсорсинге? Критерии их эффективности.
Выгодно ли создавать онлайн-консультант самим? Сколько стоит, трудозатраты, времязатраты, человеческие ресурсы? Какой эффект в продажах или увеличении трафика ожидать?
Как правильно выбрать онлайн-консультанта на стороне, как лучше его контролировать, делимся опытом.
E-mail рассылки, нужно и можно ли ими управлять (существующие сервисы, уровень развития систем по электронным рассылкам)? Цена вопроса?
Как собрать базу адресов и сделать так, чтобы клиенты захотели получать от вас письма
Мобильные технологии для автобизнеса
Мобильная реклама: все за и против. Нужна ли она дилерам и клиентам или только поставщикам услуг? Покупает ли клиент машину, обратив внимание на рекламу в мобильном телефоне?
Какую рекламу размещать на мобильных устройствах? Успешные кейсы
Рынок поставщиков услуг по мобильной рекламе и мобильным приложениям
Мобильные приложения для сервиса: окупаемо ли, требует ли постоянных вложений, как оценить эффективность?
Мобильные приложения или мобильные сайты? Почему лучше преобразовать сайт под мобильные гаджеты? Почему клиенты предпочитают мобильные приложения (и предпочитают ли?)?
Интернет-маркетинг подержанных автомобилей
Тенденции рынка подержанных автомобилей и место автодилеров на этом рынке
Лучшие и эффективные площадки по распространению информации о продаже авто с пробегом
Секреты эффективного объявления: как составить, где разместить, рядом с какими объявлениями?
Является контекстная реклама инструментом продаж бу автомобилей? В каких случаях авто с пробегом продает баннерная реклама?
Системы продаж авто с пробегом, сервисы по распространению объявлений, сервисы по продаже звонков: какую модель взаимодействия с подрядчиками предпочесть дилеру
Поисковые машины для автобизнеса
Яндекс: что происходит с SEO, как работать с контекстом? Работа над ошибками. Новые возможности Яндекса для продвижения автомобилей, по работе с контентом
Google: растущие возможности по контексту и медийке. Рекомендации по использованию сервисов Google. Видеоконтент и автодилеры
Социальные сети и управление репутацией
Основные социальные медиа, используемые автодилерами для привлечения и поддержания контакта с клиентом
Возможности современных инструментов, помогающих управлять контентом в социальных медиа
Новые технологии интернет-рекламы
RTB-технологии: как развивается их популярность среди автодилеров, содержание и эффективность
Новые возможности активной рекламы: всплывающая информация при наведении курсора, при включении и просмотре видео, просмотра картинок и другое
Распространение рекламы дилера в летних условиях (с учетом массовых выездов на дачи и в отпуск), куда смещаются эффективные каналы коммуникации?
Интернет-маркетинг сервиса
Лидогенерация – как работает на сервис посадочная страница
Личные кабинеты, электронная рассылка для постоянных клиентов сервиса: как сделать так, чтобы эти инструменты работали
Нужен ли отдельный сайт для сервиса? Эффективно ли мобильное приложение для целей автосервиса?
Контент сайта и страниц социальных сетей, направленный на привлечение клиента сервиса. Как сделать его ненавязчивым, полезным, привлекающим: как часто, что публиковать, в какое время и прочее
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