Программа конференции

конференция | программа | докладчики | регистрация | партнёрство | отзывы

Представленная программа является предварительной и может изменяться.

Особенность мероприятия:

Общероссийский проект -

профессиональный рейтинг «ДИЛЕР ГОДА»:

Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию приглашены абсолютно все официальные автомобильные дилерские центры России (около 4000 официальных дилеров легковых автомобилей).

9.30 Открытие конференции: основной вопрос дилерского маркетинга-2015 — как оптимизировать маркетинговый бюджет. Тенденции цифрового маркетинга 2015.

Состояние автомобильного рынка и востребованность маркетологов на нем

Кейсы от интернет-агентства Russian Promo и аналитика сайта и рекламы Comagic

10.00Дискуссия (круглый стол):

Какие интернет-ресурсы автодилеры не задействуют для маркетинговых задач или задействуют, но неэффективно?

Как автодилеру оценить эффективность работы интернет-агентств?

Какие инструменты цифрового маркетинга автодилер в силах использовать сам, без привлечения агентств?

Участники Круглого стола: Андрей Крисюк «Яндекс», Надежда Шукалова Google, Екатерина Соболева Rambler, Алексей Буренин «Каркопи», Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы RussianPromo, Никита Стрельников, эксперт Comagic.

10.30 Управление входящим трафиком в ДЦ

Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «РОЛЬФ» (ДЦ «Рольф Химки»).

Отделы маркетинга и продаж как единое целое. Бизнеспроцессы планирования и отработки трафика от размещения рекламы до выдачи автомобиля.



Алексей Бурков, директор по маркетингу ООО «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ» (дилер Tesla и другой электротехники elektromobili.su)

— Системы анализа трафика из различных площадок поисковых систем и управление этим трафиком

— Опыт ведения сквозной аналитики через сервис http://roistat.com/, Яндекс метрику, Google Analytics, AmoCRM

— Примеры конверсий лэндинга по Toyota Highlander, стоимость заявки, ROI и т. д. Инструменты интернет-маркетинга



Алексей Авдеев, директор по продажам Calltouch, коллтрекинг-сервис

— История одного звонка автодилеру. Почему мы научились считать звонки, но не использовать эти данные в бизнесе?

Тезисы:

— Что такое коллтрекинг? Кто использует коллтрекинг? Статистика по отраслям

— Грустная статистика по автомобильной отрасли. Половина бюджетов тратится впустую

— Что делать? Несколько простых шагов, чтобы спасти деньги. Что можно сделать, чтобы оставшиеся деньги работали эффективнее?



11.30 Кофе-брейк

11.50 Сервисный маркетинг и digital-технологии

Илья Заветновский, бизнес-коуч крупнейшей международной сети автодилеров Inchcape PLС

— Парадоксы применения стандартов клиентского сервиса в автобизнесе

Тезисы:

— Действительно ли в компании работают стандарты: экспресс-тест для участников

— Почему клиенты получают посредственный сервис, хотя менеджеры отлично знают стандарты работы?

— Кто должен отвечать за внедрение стандартов сервиса: концерн-производитель или автодилер? начальник отдела продаж, клиентская служба или отдел обучения?

— Топ-10 ошибок, допускаемых при внедрении стандартов клиентского сервиса и рецепты их устранения



Владимир Усанов, руководитель отдела маркетинга и рекламы сети автосервисов Вилгуд

— Как достичь первичного заезда в автосервис за 1000 рублей? Делюсь «удочкой»

Тезисы:

- Обзор принципов работы с интернет рекламой, с сайтами, с посадочными страницами

- Минимум теории – максимум практики. Пошаговая инструкция. Анализируем-тестируем-анализируем– без остановки

- 50 000 запросов = 50 000 уникальных посадочных страниц

- Сквозная аналитика всей интернет рекламы на 100%

- Автоматический расчет ROI по каждому источнику рекламы, вплоть до ключевого слова в контекстной рекламе. Автоматическое выставление ставок по ценным запросам

- Возможности системы анализировать трафик и его эффективность в разрезе конверсий (траффик/обращение/запись/заезд/марка/модель/вид работ/доход/прибыль)

Антон Черноталов E-Promo

Лидогенерация на автомобильном рынке — недооцененный канал привлечения клиентов



Денис Мигаль, генеральный директор компании FRESH (по автомобилям с пробегом).

Тема уточняется

Вадим Иванов, Авито

- Поведение потребителей на рынке подержанных автомобилей



Алексей Лазарев, эксперт по автомобильному маркетингу.

- Пять заданий автомаркетологам для анализа своей сервисной базы клиентов автодилера





Артем Кашехлебов, директор TheMotors

— Формула счастья дилерского техцентра

Тезисы:

— Как увеличить количество точек контакта с клиентами автосервиса (Список работающих инструментов привлечения трафика на сервис).

— Как повысить эффективность каждого инструмента привлечения клиентов? (kpi для агентств, методы повышение конверсий в заявки, звонки и заезды).

— Как ваше спецпредложение снижает стоимость лида? Роль спецпредложений в маркетинге сервиса. (помним о life time value и привлекаем клиентов на первый заезд).

— Разговариваем по телефону или продаем? (ошибки в работе со звонками на дилерских техцентрах).

— Выводим формулу слагаемых эффективного маркетинга дилерского сервиса.



14.00 Обед



15.00 Инструменты интернет-маркетинга, управление репутацией



Надежда Данилова, директор по маркетингу Callkeepper

— О самом главном. Аналитика в маркетинге

Алексей Буренин, директор по развитию Каркопи

— Как эффективно размещаться на сайтах классифайдах?

Ляля Шовкринская, директор по маркетингу Панавто

- Распределение бюджета на интернет-маркетинг на примере социальный сетей: розыгрыш автомобиля и конвертация подписчиков в покупателей



Федор Кривов, генеральный директор интернет-агентства LeadZeppelin

— Как сэкономить маркетинговый бюджет и не потерять эффективность?



Павел Евдокимов, менеджер по интернет-маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»

— E-mail рассылки дилеров: платформы и показатели

Татьяна Лавренова, PR-директор «АВТОМИР»

— Управление репутацией (эффективные технологии при минимуме человеческих ресурсов)

Антон Сержантов, Blamper

17.15 Церемония награждения «ДИЛЕР ГОДА»

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ:

Управление интернет-обращениями

Лидогенерация: какие посадочные страницы наиболее эффективные, примеры из автодилерской практики

Выбор СРА ценовых моделей оплаты: за что платить (за показ, за звонок, за заявку, за выполненный заказ (продажу), за установку на мобильном устройстве и т.п.)

Лучшие практики привлечения внимания к Landing Page

Взгляд оппозиции: минусы лэндинга и лидогенерации, есть ли за этим будущее?

Аналитика интернет-данных

Какие данные статистики сайта свидетельствуют о динамике продаж и влияют на прогнозы прежде всего?

Обмен данными по трафику сайтов между участниками конференции (бенч-маркетинг)

Системы анализа трафика из различных площадки поисковых систем и управление этим трафиком

Инструменты интернет-маркетинга

Call-трэкинг как инструмент оценки эффективности вложений в рекламу: плюсы и минусы, окупаемость

Онлайн-консультант: как наладить работу сотрудников, если чат не на аутсорсинге? Критерии их эффективности.

Выгодно ли создавать онлайн-консультант самим? Сколько стоит, трудозатраты, времязатраты, человеческие ресурсы? Какой эффект в продажах или увеличении трафика ожидать?

Как правильно выбрать онлайн-консультанта на стороне, как лучше его контролировать, делимся опытом.

E-mail рассылки, нужно и можно ли ими управлять (существующие сервисы, уровень развития систем по электронным рассылкам)? Цена вопроса?

Как собрать базу адресов и сделать так, чтобы клиенты захотели получать от вас письма

Мобильные технологии для автобизнеса

Мобильная реклама: все за и против. Нужна ли она дилерам и клиентам или только поставщикам услуг? Покупает ли клиент машину, обратив внимание на рекламу в мобильном телефоне?

Какую рекламу размещать на мобильных устройствах? Успешные кейсы

Рынок поставщиков услуг по мобильной рекламе и мобильным приложениям

Мобильные приложения для сервиса: окупаемо ли, требует ли постоянных вложений, как оценить эффективность?

Мобильные приложения или мобильные сайты? Почему лучше преобразовать сайт под мобильные гаджеты? Почему клиенты предпочитают мобильные приложения (и предпочитают ли?)?

Интернет-маркетинг подержанных автомобилей

Тенденции рынка подержанных автомобилей и место автодилеров на этом рынке

Лучшие и эффективные площадки по распространению информации о продаже авто с пробегом

Секреты эффективного объявления: как составить, где разместить, рядом с какими объявлениями?

Является контекстная реклама инструментом продаж бу автомобилей? В каких случаях авто с пробегом продает баннерная реклама?

Системы продаж авто с пробегом, сервисы по распространению объявлений, сервисы по продаже звонков: какую модель взаимодействия с подрядчиками предпочесть дилеру

Поисковые машины для автобизнеса

Яндекс: что происходит с SEO, как работать с контекстом? Работа над ошибками. Новые возможности Яндекса для продвижения автомобилей, по работе с контентом

Google: растущие возможности по контексту и медийке. Рекомендации по использованию сервисов Google. Видеоконтент и автодилеры

Социальные сети и управление репутацией

Основные социальные медиа, используемые автодилерами для привлечения и поддержания контакта с клиентом

Возможности современных инструментов, помогающих управлять контентом в социальных медиа

Новые технологии интернет-рекламы

RTB-технологии: как развивается их популярность среди автодилеров, содержание и эффективность

Новые возможности активной рекламы: всплывающая информация при наведении курсора, при включении и просмотре видео, просмотра картинок и другое

Распространение рекламы дилера в летних условиях (с учетом массовых выездов на дачи и в отпуск), куда смещаются эффективные каналы коммуникации?

Интернет-маркетинг сервиса

Лидогенерация – как работает на сервис посадочная страница

Личные кабинеты, электронная рассылка для постоянных клиентов сервиса: как сделать так, чтобы эти инструменты работали

Нужен ли отдельный сайт для сервиса? Эффективно ли мобильное приложение для целей автосервиса?

Контент сайта и страниц социальных сетей, направленный на привлечение клиента сервиса. Как сделать его ненавязчивым, полезным, привлекающим: как часто, что публиковать, в какое время и прочее

конференция | программа | докладчики | регистрация | партнёрство | отзывы