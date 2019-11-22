Партнерство

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Возможности партнеров:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
- Предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);
- Эксклюзивный статус;
- Аккредитация до 4 человек на конференцию;
- Возможность презентации своей компании и доклада, кейса (до 20 минут), возможна модерация круглого стола или сессии;
- Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;
- Возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
- Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;
- Логотип компании на сайте конференции;
- Размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru и www.AutoMarketolog.ru в течение трех месяцев.
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»
- Предоставление выставочного стенда размером 2х2 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);
- Аккредитация до 2 человек на конференцию;
- Возможность доклада (10 минут по соответствующей теме);
- Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;
- Возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
- Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;
- Логотип компании на сайте конференции;
- Размещение рекламы компании на сайтах www.AutoMarketolog.ru и www.autostat.ru в течение трех месяцев.
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»
- Возможность установить ролл-ап в залы выступлений;
- Возможность распространения раздаточных материалов;
- Аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются.
C заявками на партнёрство, спонсорство обращайтесь
к руководителю проектов Александру Шацкому
- по телефонам +7 (499) 685-01-51(#24), +7 (8482) 60-55-53 (#24);
моб. +7 903 333 0234
- по e-mail ash@autostat.ru
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