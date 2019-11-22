АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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Возможности партнеров:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

  • Предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков); 
  • Эксклюзивный статус; 
  • Аккредитация до 4 человек на конференцию; 
  • Возможность презентации своей компании и доклада, кейса (до 20 минут), возможна модерация круглого стола или сессии; 
  • Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов; 
  • Возможность установить ролл-апы в залы выступлений; 
  • Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию; 
  • Логотип компании на сайте конференции; 
  • Размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru и www.AutoMarketolog.ru в течение трех месяцев.


ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»

  • Предоставление выставочного стенда размером 2х2 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков); 
  • Аккредитация до 2 человек на конференцию; 
  • Возможность доклада (10 минут по соответствующей теме); 
  • Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов; 
  • Возможность установить ролл-апы в залы выступлений; 
  • Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию; 
  • Логотип компании на сайте конференции; 
  • Размещение рекламы компании на сайтах www.AutoMarketolog.ru и www.autostat.ru в течение трех месяцев.


ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»

  • Возможность установить ролл-ап в залы выступлений; 
  • Возможность распространения раздаточных материалов; 
  • Аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются.
C заявками на партнёрство, спонсорство обращайтесь
к руководителю проектов Александру Шацкому
  • по телефонам +7 (499) 685-01-51(#24), +7 (8482) 60-55-53 (#24);
    моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail ash@autostat.ru


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