АВТОСТАТ | Dealer UP!

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Dealer UP!

конференция  |  партнерство  |  регистрация  |  B2B

Dealer UP - 2016. Конференция для дилеров

Форум состоялся, видео-ролик мероприятия:

Автомобильный форум "Dealer Up!"
7 декабря, отель «Москва Марриотт Ройал Аврора»
(ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост», схема расположения (PDF, 4,54 МБ).

Форум состоялся!

фото с мероприятия на Facebook

Пресс-релиз

Аудитория B2B-Автобизнес: 
дистрибьюторы, дилеры, сервис, финансовые и страховые компании, представители IT-индустрии, собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.00 - 10.00Регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 10.20«Аналитика автомобильного рынка», Сергей Целиков, АВТОСТАТ
10.20 - 11.30

Общая сессия 1

Интервью на сцене с Татьяной Луковецкой,  генеральным директором группы компаний «РОЛЬФ»
Ведущий: Сергей Удалов

11.30 - 12.00Кофе-брейк
12.00 - 13.30

Общая сессия 2

Cтратегия, опыт и практические кейсы региональных дилеров

  • Можно ли стабильно зарабатывать на «дохлом» рынке?
  • Во что вкладывать и на чём экономить?
  • Стратегии и опыт региональных дилеров
  • Практические кейсы и успешные программы
  • Синергия: опыт работы на рынке новых автомобилей и с пробегом

Докладчики:

Владислав Рыдаев, «Терра-Авто», генеральный директор
Денис Мигаль, Fresh Auto, генеральный директор Смотреть ВИДЕО
Алексей Подщеколдин, «БН-Моторс», председатель совета директоров

13.30 - 14.30Обед
14.30 - 16.00Рабочая сессия 3.1
Управление интернет-маркетингом

Основные темы:
  • инструменты управления службой маркетинга дилера;
  • жизненный цикл клиента в ДЦ от покупки до покупки;
  • лидогенерация - как привлечь новых клиентов;
  • организация продаж автомобилей через интернет;
  • инструменты оценки эффективности дилерского маркетинга.

Докладчики:

- Елена Московская-Муштак, ГК «РОЛЬФ», директор по маркетингу и продажам, «Сквозная аналитика эффективности коммуникаций» Смотреть ВИДЕО

- Валерия Никифорова, АО«ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», директор по маркетингу и рекламе Смотреть ВИДЕО

- Ольга Бавыкина, Сhery Finance, руководитель проекта, «Оптимизация процесса продаж финансовых услуг в федеральной дилерской сети Chery» Смотреть ВИДЕО

- Иван Никитенко, автохолдинг «Ключавто», руководитель отдела интернет-рекламы, «Мобильное приложение для дилерского центра и эффективность его работы»

- Алексей Авдеев, Calltouch, коммерческий директор, «Стратегическое управление интернет-маркетингом: полная аналитика» Смотреть ВИДЕО

Рабочая сессия 3.2
«Сервисный маркетинг»: автосервис как источник стабильной прибыли

Основные темы:

  • грамотное построение процессов в автосервисе;
  • ключевые показатели оценки эффективности работы СТО;
  • взаимодействие сервиса и продаж для общей прибыли;
  • воронки продаж на службе автосервиса;
  • новые технологии и оборудование для СТО.

 Докладчики:

- Барно Турсунова, «Вилгуд», коммерческий директор сети автосервисов, "Как убыточный сервис превратить в прибыльный бизнес" 

- Оксана Котова, ГК «АвтоСпецЦентр»,     бренд – менеджер по сервисному маркетингу, «Маркетинг сервиса, взаимосвязь маркетолога и директора сервиса, что важно знать для эффективного управления» 

- Линар Касымов, ГК «АвтоСпецЦентр», руководитель по маркетингу дивизиона Центр, «Лучшие практики в области маркетинга сервиса, RFM-анализ»

16.00 - 16.30Кофе-брейк
16.30 - 18.00

Рабочая сессия 4.1
Лидогенерация

Основные темы:

  • перспективы развития мобильных сайтов и мобильных приложений у автодилеров;
  • каналы привлечения трафика;
  • методики и анализ эффективности.

Докладчики:

- Вера Лемехова, ГК «АВТОМИР», куратор по рекламе и маркетингу (Renault), «Анализ эффективности входящего трафика» 

- Егор Мельниченко, бренд-менеджер по рекламе, «Renault АВТОМИР» (Краснодар), «Таргетированная реклама в социальных сетях» Смотреть ВИДЕО

- Михаил Лозгачев, «Яндекс», старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, «Яндекс.Директ, аналитика и практические советы по эффективному использованию»

- Иван Кузьмичев, CallKeeper, директор по развитию, «Как выжать максимум из воронки продаж с помощью технологии обратного звонка». Кейс CallKeeper и Рольф Химки

- Сергей Целиков, АВТОСТАТ и Виктор Алексеев, ИЛСА, «Прайс-листы дилеров как инструмент лидогенерации»

Рабочая сессия 4.2
«Железо не главное» - дополнительные источники прибыли в дилерском центре

Основные темы:

  • технологии увеличения среднего чека в дилерском центре;
  • кредитование, страхование, лизинг;
  • работа с корпоративными клиентами;
  • искусство «впаривания» ДОПов.

 Докладчики:

- Богдан Осокин, АО «Легион-Автодата», генеральный директор. «Программные продукты как способ повышения эффективности СТО. ПО для клиентов (визуализация неисправностей) и мультибрендовое ПО для автомехаников» Смотреть ВИДЕО

- Артём Аншаков, директор по развитию, TradeDealer, «Онлайн-продажа ресурсов и ДОПов. Инструменты и тренды» Смотреть ВИДЕО

- Олег Быстров, ГК «Модус», заместитель коммерческого директора  по кредитованию  и страхованию. «Доходность F&I в регионах, кредиты наше все, искусство пролонгации» Смотреть ВИДЕО

- Роман Гуляев, «Лучший сервис», «Как дилеру сэкономить  на совместных закупках» Смотреть ВИДЕО

 

 

ПАРТНЁРЫ
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 tradedealer.jpg          CallKeeper.png     calltouch_logo.png     fresh.png

Лучший-сервис.png

Аудитория в лицах:

Видео прошедшего мероприятия:
https://www.youtube.com/watch?v=w4eAzL9azDs
Фотоальбомы, размещенные на Facebook мероприятий АВТОСТАТ, 
прошедших в 2016 году:

Задать вопрос по мероприятию: ash@autostat.ru , +7 903 333 0234 (Александр Шацкий)

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