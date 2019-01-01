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конференция | партнерство | регистрация | B2B
Форум состоялся, видео-ролик мероприятия:
Автомобильный форум "Dealer Up!"
7 декабря, отель «Москва Марриотт Ройал Аврора»
(ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост», схема расположения (PDF, 4,54 МБ).
Форум состоялся!
фото с мероприятия на Facebook
Аудитория B2B-Автобизнес:
дистрибьюторы, дилеры, сервис, финансовые и страховые компании, представители IT-индустрии, собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
|09.00 - 10.00
|Регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 10.20
|«Аналитика автомобильного рынка», Сергей Целиков, АВТОСТАТ
|10.20 - 11.30
Общая сессия 1
Интервью на сцене с Татьяной Луковецкой, генеральным директором группы компаний «РОЛЬФ»
|11.30 - 12.00
|Кофе-брейк
|12.00 - 13.30
Общая сессия 2
Cтратегия, опыт и практические кейсы региональных дилеров
Докладчики:
Владислав Рыдаев, «Терра-Авто», генеральный директор
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30 - 16.00
|Рабочая сессия 3.1
Управление интернет-маркетингом
Основные темы:
Докладчики:
- Елена Московская-Муштак, ГК «РОЛЬФ», директор по маркетингу и продажам, «Сквозная аналитика эффективности коммуникаций» Смотреть ВИДЕО
- Валерия Никифорова, АО«ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», директор по маркетингу и рекламе Смотреть ВИДЕО
- Ольга Бавыкина, Сhery Finance, руководитель проекта, «Оптимизация процесса продаж финансовых услуг в федеральной дилерской сети Chery» Смотреть ВИДЕО
- Иван Никитенко, автохолдинг «Ключавто», руководитель отдела интернет-рекламы, «Мобильное приложение для дилерского центра и эффективность его работы»
- Алексей Авдеев, Calltouch, коммерческий директор, «Стратегическое управление интернет-маркетингом: полная аналитика» Смотреть ВИДЕО
Рабочая сессия 3.2
Основные темы:
Докладчики:
- Барно Турсунова, «Вилгуд», коммерческий директор сети автосервисов, "Как убыточный сервис превратить в прибыльный бизнес"
- Оксана Котова, ГК «АвтоСпецЦентр», бренд – менеджер по сервисному маркетингу, «Маркетинг сервиса, взаимосвязь маркетолога и директора сервиса, что важно знать для эффективного управления»
- Линар Касымов, ГК «АвтоСпецЦентр», руководитель по маркетингу дивизиона Центр, «Лучшие практики в области маркетинга сервиса, RFM-анализ»
|16.00 - 16.30
|Кофе-брейк
|16.30 - 18.00
Рабочая сессия 4.1
Основные темы:
Докладчики:
- Вера Лемехова, ГК «АВТОМИР», куратор по рекламе и маркетингу (Renault), «Анализ эффективности входящего трафика»
- Егор Мельниченко, бренд-менеджер по рекламе, «Renault АВТОМИР» (Краснодар), «Таргетированная реклама в социальных сетях» Смотреть ВИДЕО
- Михаил Лозгачев, «Яндекс», старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, «Яндекс.Директ, аналитика и практические советы по эффективному использованию»
- Иван Кузьмичев, CallKeeper, директор по развитию, «Как выжать максимум из воронки продаж с помощью технологии обратного звонка». Кейс CallKeeper и Рольф Химки
- Сергей Целиков, АВТОСТАТ и Виктор Алексеев, ИЛСА, «Прайс-листы дилеров как инструмент лидогенерации»
Рабочая сессия 4.2
Основные темы:
Докладчики:
- Богдан Осокин, АО «Легион-Автодата», генеральный директор. «Программные продукты как способ повышения эффективности СТО. ПО для клиентов (визуализация неисправностей) и мультибрендовое ПО для автомехаников» Смотреть ВИДЕО
- Артём Аншаков, директор по развитию, TradeDealer, «Онлайн-продажа ресурсов и ДОПов. Инструменты и тренды» Смотреть ВИДЕО
- Олег Быстров, ГК «Модус», заместитель коммерческого директора по кредитованию и страхованию. «Доходность F&I в регионах, кредиты наше все, искусство пролонгации» Смотреть ВИДЕО
- Роман Гуляев, «Лучший сервис», «Как дилеру сэкономить на совместных закупках» Смотреть ВИДЕО
Видео прошедшего мероприятия:
https://www.youtube.com/watch?v=w4eAzL9azDs
Фотоальбомы, размещенные на Facebook мероприятий АВТОСТАТ,
прошедших в 2016 году:
Задать вопрос по мероприятию: ash@autostat.ru , +7 903 333 0234 (Александр Шацкий)