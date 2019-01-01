Dealer UP!

- Сергей Целиков , АВТОСТАТ и Виктор Алексеев , ИЛСА , «Прайс-листы дилеров как инструмент лидогенерации»

- Иван Кузьмичев, CallKeeper, директор по развитию, « Как выжать максимум из воронки продаж с помощью технологии обратного звонка». Кейс CallKeeper и Рольф Химки

- Михаил Лозгачев, «Яндекс», старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, «Яндекс.Директ, аналитика и практические советы по эффективному использованию»

- Егор Мельниченко , бренд-менеджер по рекламе, «Renault АВТОМИР» (Краснодар), «Таргетированная реклама в социальных сетях» Смотреть ВИДЕО

- Вера Лемехова , ГК «АВТОМИР» , куратор по рекламе и маркетингу (Renault), «Анализ эффективности входящего трафика»

Рабочая сессия 4.2

«Железо не главное» - дополнительные источники прибыли в дилерском центре

Основные темы:

технологии увеличения среднего чека в дилерском центре;

кредитование, страхование, лизинг;

работа с корпоративными клиентами;

искусство «впаривания» ДОПов.

Докладчики:

- Богдан Осокин, АО «Легион-Автодата», генеральный директор. «Программные продукты как способ повышения эффективности СТО. ПО для клиентов (визуализация неисправностей) и мультибрендовое ПО для автомехаников» Смотреть ВИДЕО

- Артём Аншаков, директор по развитию, TradeDealer, «Онлайн-продажа ресурсов и ДОПов. Инструменты и тренды» Смотреть ВИДЕО

- Олег Быстров, ГК «Модус», заместитель коммерческого директора по кредитованию и страхованию. «Доходность F&I в регионах, кредиты наше все, искусство пролонгации» Смотреть ВИДЕО

- Роман Гуляев, «Лучший сервис», «Как дилеру сэкономить на совместных закупках» Смотреть ВИДЕО