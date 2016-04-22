Автомобильный рынок России 2017. Итоги и прогнозы

10.30 - 11.30

Панельная дискуссия 2.0. «Авторынок 2017» Темы: Основные рыночные тенденции текущего момента. Стратегии и планы компаний на 2017 год. Изменение поведения потребителей в условиях кризиса. Сценарии развития рынка. Ожидания, прогнозы, опасения. В дискуссии участвуют руководители брендов в России,крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей: Александр Мигаль (Peugeot Citroen), Алексей Калицев (Hyundai), Александр Мойнов (KIA),

Йорг Шрайбер (Mazda), Есики Кишимото (Subaru), Пьер Бутен (Volkswagen), Вячеслав Кузяков (Ягуар Ленд Ровер), Геннадий Павлов (Chery), Михаил Бахтиаров (Major), Вячеслав Зубарев (ТрансТехСервис), Андрей Блохин (Дженсер), Олег Мосеев (РОАД), Игорь Коровкин (ОАР)