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VII ежегодная конференция
«Автомобильный рынок России - 2017. Итоги и прогнозы»
1 марта, 2017 г., Москва, «Марриотт Гранд Отель»,
Тверская улица, 26/1. (метро «Маяковская», «Пушкинская»).
Схема проезда.
Конференция прошла успешно!
ФОТО c конференции на FB >>>
ФОТО награждения победителей Residual value 2017 >>>
Пресс-релиз Residual value 2017 >>>
Официальным дилерам - специальное предложение!
Детально проанализируем итоги прошедшего года,
выявим основные тенденции и перспективы на автомобильном рынке России.
Аудитория B2B-Автобизнес:
дистрибьюторы, дилеры, сервис, финансовые и страховые компании, представители IT-индустрии, собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики.
Каждый участник получает 3 подарка от АВТОСТАТ:
1. Исследование «Рынок легковых / коммерческих автомобилей» (на выбор)
2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
3. Книга «Авторынок России. История в цифрах и фактах»
Предварительная программа (возможны изменения)
|09.00 - 10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 10.30
Пленарная сессия 1.0. «Итоги авторынка 2016»
Доклады:
|10.30 - 11.30
Панельная дискуссия 2.0. «Авторынок 2017»
Темы:
В дискуссии участвуют руководители брендов в России,крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей:
Александр Мигаль (Peugeot Citroen), Алексей Калицев (Hyundai), Александр Мойнов (KIA),
|11.30 - 12.00
|Кофе-брейк
|12.00 - 13.00
Специальное мероприятие! Третье ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» -
|13.00 - 14.00
|Обед
|14.00 - 15.30
Рабочая сессия 3.1. «Автомобили с пробегом»
Модератор Сергей Удалов
«Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы»
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Рабочая сессия 3.2. «Коммерческий транспорт»
Модератор Владимир Семаков
«Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы»
Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 17.30
Рабочая сессия 4.1. «Запчасти и сервис»
Модератор Сергей Удалов
«Анализ рынка запчастей: итоги, тенденции, прогнозы»
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Дискуссия с представителями брендов, официальных дилеров и независимых сервисов
Рабочая сессия 4.2. «Финансы и лизинг»
Модератор Сергей Целиков
«Обзор рынка автокредитования, страхования, лизинговых программ»
Владимир Шикин, НБКИ
Стать партнером мероприятия:
ash@autostat.ru , +7 903 333 0234 (Александр Шацкий)
Видео прошедших мероприятий:
канал АВТОСТАТ Youtube
Фотоальбомы, мероприятий АВТОСТАТ, прошедших в 2016 году
размещенные на Facebook (требуется вход):
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