АВТОСТАТ | Автомобильный рынок России 2017. Итоги и прогнозы

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Автомобильный рынок России 2017. Итоги и прогнозы

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Автомобильный рынок России 2017

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ...

VII ежегодная конференция
«Автомобильный рынок России - 2017. Итоги и прогнозы»

1 марта, 2017 г., Москва, «Марриотт Гранд Отель», 
Тверская улица, 26/1. (метро «Маяковская», «Пушкинская»). 
Схема проезда.

Конференция прошла успешно!

ФОТО c конференции на FB >>>

ФОТО награждения победителей Residual value 2017 >>>

Пресс-релиз Residual value 2017 >>>

 

Официальным дилерам - специальное предложение!

Детально проанализируем итоги прошедшего года,
выявим основные тенденции и перспективы на автомобильном рынке России.

Аудитория B2B-Автобизнес
дистрибьюторы, дилеры, сервис, финансовые и страховые компании, представители IT-индустрии, собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики.

Каждый участник получает 3 подарка от АВТОСТАТ:

1. Исследование «Рынок легковых / коммерческих автомобилей» (на выбор) 
2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
3. Книга «Авторынок России. История в цифрах и фактах»

Предварительная программа (возможны изменения)

09.00 - 10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 10.30

Пленарная сессия 1.0. «Итоги авторынка 2016»

Доклады:

  1. Фактор господдержки развития отрасли.
    Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ, начальник Управления отраслей экономики
  2. Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития.
    Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
10.30 - 11.30

Панельная дискуссия 2.0. «Авторынок 2017»

Темы:

  1. Основные рыночные тенденции текущего момента.
  2. Стратегии и планы компаний на 2017 год.
  3. Изменение поведения потребителей в условиях кризиса.
  4. Сценарии развития рынка. Ожидания, прогнозы, опасения.

В дискуссии участвуют руководители брендов в России,крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей:

Александр Мигаль (Peugeot Citroen), Алексей Калицев (Hyundai), Александр Мойнов (KIA),
Йорг Шрайбер (Mazda), Есики Кишимото (Subaru), Пьер Бутен (Volkswagen), Вячеслав Кузяков (Ягуар Ленд Ровер), Геннадий Павлов (Chery), Михаил Бахтиаров (Major), Вячеслав Зубарев (ТрансТехСервис), Андрей Блохин (Дженсер), Олег Мосеев (РОАД), Игорь Коровкин (ОАР)

11.30 - 12.00Кофе-брейк
12.00 - 13.00

Residual Value-2017.jpgСпециальное мероприятие! Третье ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» -
«Сохранность остаточной стоимости» RESIDUAL VALUE 2017

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13.00 - 14.00Обед
14.00 - 15.30

Рабочая сессия 3.1. «Автомобили с пробегом»

Модератор Сергей Удалов

«Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы»

Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Андрей Варламов, Ягуар Ленд Ровер
Артем Самородов, АвтоСпецЦентр
Роман Цупер, АВТО.ру
Артур Саркисян, Яндекс

Рабочая сессия 3.2. «Коммерческий транспорт»

Модератор Владимир Семаков

«Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы»

Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ
Виталий Минин, КАМАЗ
Олег Марков, ГАЗ
Алексей Храмцовский, Hyundai Truck & Bus

15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 17.30

Рабочая сессия 4.1. «Запчасти и сервис»

Модератор Сергей Удалов

«Анализ рынка запчастей: итоги, тенденции, прогнозы»

Сергей Удалов, АВТОСТАТ
Барно Турсунова, Вилгуд
Богдан Осокин, Легион АвтоДата
Александр Масягин, АвтоИндекс
Презентация проекта «АвтоИндекс»

Дискуссия с представителями брендов, официальных дилеров и независимых сервисов

Рабочая сессия 4.2. «Финансы и лизинг»

Модератор Сергей Целиков

«Обзор рынка автокредитования, страхования, лизинговых программ»

Владимир Шикин, НБКИ
Александр Михайлов, Европлан
Михаил Парватов, РСА
Алексей Бородавин, Русфинанс Банк
Александр Колошенко, Тойота Банк

 

 

 ПАРТНЁРЫ

Золотой партнер

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Партнёр премии Residual Value

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Спонсор подарка

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Партнер

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Стать партнером мероприятия: 
ash@autostat.ru , +7 903 333 0234 (Александр Шацкий) 

Видео прошедших мероприятий: 
канал АВТОСТАТ Youtube


Фотоальбомы, мероприятий АВТОСТАТ, прошедших в 2016 году
размещенные на Facebook (требуется вход):

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