АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

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IV ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов

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Дата проведения: 26 февраля 2014 года.

Место проведения: Москва, гостиница "Бородино", (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).

Организаторы: компании "АВТОСТАТ" и "АвтоМаркетолог.Ru".

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!

Следующее мероприятие состоится 03.03.2015

Фоторепортаж

Начнется мероприятие общей экспертной сессией «Итоги развития и прогнозы авторынка. Стратегии развития автопрома РФ». Далее в 2 залах параллельно пройдут доклады и дискуссии по секциям «Легковые автомобили» и «Коммерческие автомобили». Подробнее в программе.

Задача конференции: детально проанализировать итоги прошедшего 2013 года на автомобильном рынке, выявить основные тенденции и обсудить краткосрочную и долгосрочную перспективу в квалифицированной аудитории в новом формате.

Приняв участие в конференции Вы сможете:

Соотнести свое видение рынка, итогов за 2013 год, перспектив на 2014 год со взглядами других игроков автомобильного рынка, специалистов, экспертов.

Узнать о самых последних тенденциях макроэкономики и познакомиться с мнением экспертов-экономистов и лидеров рынка.

Познакомиться с коллегами из всех регионов России.

Принять участие в «Конкурсе на самый точный прогноз авторынка России» в 2014 году и уточнить свои прогнозы.

Получить в подарок маркетинговый отчет о тенденциях и перспективах автомобильного рынка России, либо легковых, либо коммерческих автомобилей.

- Легковые / Коммерческие (LCV-HCV Выход - 02.2014, примеры отчета за I полугодие 2013 г.)

маркетинговый отчет о тенденциях и перспективах автомобильного рынка России, либо легковых, либо коммерческих автомобилей. - Легковые / Коммерческие (LCV-HCV Выход - 02.2014, примеры отчета за I полугодие 2013 г.) Воспользоваться выгодным предложением на книги издательства «МАНН ИВАНОВ и ФЕРБЕР»

Планируется присутствие представителей ведущих профильных СМИ.

Аудитория нашей конференции по рыночным сегментам:

Автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний; представители профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.

В прошедших конференциях приняли участие более 250 компаний, среди них:

Производители: GM-АВТОВАЗ, АВТОВАЗ, БМВ Русланд Трейдинг, ИРИТО, КИА Моторс РУС, Субару Мотор, Лифан Мотор Рус , Скания-Русь, Сузуки мотор рус, Тойота Мотор, Фольксваген Груп Рус, Хендэ КомТранс Рус

Дилеры: Более 80 компаний

Internet, РА, Media: более 20 компаний

В 2013 году - более 500 участников из России, а так же из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По вопросам взаимодействия обращаться:

Партнерство:

Информационное партнерство и аккредитация СМИ:

On-line звонок

ПАРТНЕРЫ:

МОБИЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

КАК ЭТО БЫЛО В 2013 году: фоторепортаж, обзор докладов.

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конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы