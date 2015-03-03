АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

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IV ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов
конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы
Дата проведения: 26 февраля 2014 года.
Место проведения: Москва, гостиница "Бородино", (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).
Организаторы: компании "АВТОСТАТ" и "АвтоМаркетолог.Ru".
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!
Следующее мероприятие состоится 03.03.2015
Начнется мероприятие общей экспертной сессией «Итоги развития и прогнозы авторынка. Стратегии развития автопрома РФ». Далее в 2 залах параллельно пройдут доклады и дискуссии по секциям «Легковые автомобили» и «Коммерческие автомобили». Подробнее в программе.
Задача конференции: детально проанализировать итоги прошедшего 2013 года на автомобильном рынке, выявить основные тенденции и обсудить краткосрочную и долгосрочную перспективу в квалифицированной аудитории в новом формате.
Приняв участие в конференции Вы сможете:
Планируется присутствие представителей ведущих профильных СМИ.
Аудитория нашей конференции по рыночным сегментам:
Автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний; представители профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.
В прошедших конференциях приняли участие более 250 компаний, среди них:
Производители: GM-АВТОВАЗ, АВТОВАЗ, БМВ Русланд Трейдинг, ИРИТО, КИА Моторс РУС, Субару Мотор, Лифан Мотор Рус , Скания-Русь, Сузуки мотор рус, Тойота Мотор, Фольксваген Груп Рус, Хендэ КомТранс Рус
Дилеры: Более 80 компаний
Internet, РА, Media: более 20 компаний
В 2013 году - более 500 участников из России, а так же из стран ближнего и дальнего зарубежья.
По вопросам взаимодействия обращаться:
Информационное партнерство и аккредитация СМИ:
ПАРТНЕРЫ:
МОБИЛЬНЫЙ СПОНСОР:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:
КАК ЭТО БЫЛО В 2013 году: фоторепортаж, обзор докладов.
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конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы