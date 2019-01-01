АВТОСТАТ | IT-революция в автобизнесе-2018

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IT-революция в автобизнесе-2018

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IT-революция в автобизнесе

Москва, 7 ноября, 2018,
Центральный Телеграф (ул. Тверская, 7 (карта)

Организаторы:  autostat-logo.png  и  Avito-авто_logo.png

ФОТО c конференции на FB ►►►

Аудитория
Автопроизводители, автодилеры, проекты, стартапы, агентства, представители автобизнеса, инвесторы, финансы и страхование, руководители и владельцы бизнеса

Одна из сессий пройдет в формате ток-шоу #TheFutureIsHere,   участие  в котором примут эксперты авторынка и IT-технологий.

09.00-09.30Регистрация / Приветственный кофе
09.30-10.00Интервью на сцене с Иваном Мишаниным - сооснователем и генеральным директором компании Bright Box
Ведущий:  Сергей Целиков
10.00-12.15

1 сессия

  • Выигрышная стратегия для продажи авто
    Иван Гуз, Авито Авто
  • Мобильный сотрудник дилерского центра. Оптимизация ТОиР
    Лариса Петрова, Samsung
  • Haraba - система управления автобизнесом
    Гаджи Курбанов, Haraba 
  • Стек маркетинговых технологий для автодилеров
    Валерий Пащенко, СoMagic

  • Carwego - уникальный сервис с объявлениями о покупке и продаже автомобилей. Новый канал активных продаж для автодилеров
    Кирилл Кириченко, Антон Клименков, Carwego

  • Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон
    Евгений Губский, ГК Авилон; Александра Перепеченко, VBI 
12.15-12.35Кофе-брейк, общение
12.35-14.35

2 сессия  Конкурс IT-решений 

  • Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра
  • IT-платформы для реализации автомобилей
  • IT-решения для склада
  • IT-продукты для автосервиса
  • Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей
  • Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов
  • Мобильность и мобилизация для автобизнеса
  • Классифайды
  • VR - технологии для автобизнеса
14.35-15.25Обед
15.25-16.40
  • Возможности Big Data в проверке автомобилей и водителей
    Николай Друкман, АвтоКод

  • Менеджер по продажам + Искусственный интеллект = ?
    Олег ПозняковBestFitMe 

  • Нейросети для повышения эффективности бизнеса
    Денис Долматов, CarPrice
16.40-17.45

3 сессия   Ток-шоу #TheFutureIsHere

Вопросы к обсуждению:

  • технологии, которые уже изменяют авторынок в США.
  • как эти новации приживаются на российском авторынке.
  • какие технологические решения способны кардинально изменить российский авторитейл.
  • удачные и негативные примеры внедрения новейших технологических решений в дилерском бизнесе.

Модераторы: Сергей Целиков, Сергей Удалов 

Эксперты: Денис Мигаль, Александр Усольцев, Артем Бобцов, Александр ЭрнезаксДенис Долматов

17.45-18.05Кофе-брейк, общение
18.05-18.45

Подведение итогов конкурса, награждение победителей

Розыгрыш подарков 

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