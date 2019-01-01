IT-революция в автобизнесе-2018

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Москва, 7 ноября, 2018,
Центральный Телеграф (ул. Тверская, 7 (карта)
Организаторы: и
Аудитория
Автопроизводители, автодилеры, проекты, стартапы, агентства, представители автобизнеса, инвесторы, финансы и страхование, руководители и владельцы бизнеса
Одна из сессий пройдет в формате ток-шоу #TheFutureIsHere, участие в котором примут эксперты авторынка и IT-технологий.
|09.00-09.30
|Регистрация / Приветственный кофе
|09.30-10.00
|Интервью на сцене с Иваном Мишаниным - сооснователем и генеральным директором компании Bright Box
Ведущий: Сергей Целиков
|10.00-12.15
1 сессия
|12.15-12.35
|Кофе-брейк, общение
|12.35-14.35
2 сессия Конкурс IT-решений
|14.35-15.25
|Обед
|15.25-16.40
|16.40-17.45
3 сессия Ток-шоу #TheFutureIsHere
Вопросы к обсуждению:
Модераторы: Сергей Целиков, Сергей Удалов
Эксперты: Денис Мигаль, Александр Усольцев, Артем Бобцов, Александр Эрнезакс, Денис Долматов
|17.45-18.05
|Кофе-брейк, общение
|18.05-18.45
Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Розыгрыш подарков
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