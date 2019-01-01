IT-революция в автобизнесе-2018

09.00-09.30 Регистрация / Приветственный кофе

09.30-10.00 Интервью на сцене с Иваном Мишаниным - сооснователем и генеральным директором компании Bright Box

Ведущий: Сергей Целиков

10.00-12.15 1 сессия Выигрышная стратегия для продажи авто

Иван Гу з, Авито Авто

Мобильный сотрудник дилерского центра. Оптимизация ТОиР

Лариса Петрова, Samsung



Haraba - система управления автобизнесом

Гаджи Курбанов, Haraba

Стек маркетинговых технологий для автодилеров

Валерий Пащенко, СoMagic

Carwego - уникальный сервис с объявлениями о покупке и продаже автомобилей. Новый канал активных продаж для автодилеров

Кирилл Кириченко, Антон Клименков, Carwego

Каждому сегменту – свой подход. Кейс ГК Авилон

Евгений Губский, ГК Авилон; Александра Перепеченко, VBI

12.15-12.35 Кофе-брейк, общение

12.35-14.35 2 сессия Конкурс IT-решений Профессиональные IT-решения для управления бизнес-процессами дилерского центра

IT-платформы для реализации автомобилей

IT-решения для склада

IT-продукты для автосервиса

Программы автоматизации приемки и осмотра автомобилей

Рекламная аналитика, таргетинг, рекламные платформы, решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов

Мобильность и мобилизация для автобизнеса

Классифайды

VR - технологии для автобизнеса

14.35-15.25 Обед

15.25-16.40 Возможности Big Data в проверке автомобилей и водителей

Николай Друкман, АвтоКод

Менеджер по продажам + Искусственный интеллект = ?

Олег Позняков, BestFitMe

Нейросети для повышения эффективности бизнеса

Денис Долматов, CarPrice

16.40-17.45 3 сессия Ток-шоу #TheFutureIsHere Вопросы к обсуждению: технологии, которые уже изменяют авторынок в США.

как эти новации приживаются на российском авторынке.

какие технологические решения способны кардинально изменить российский авторитейл.

удачные и негативные примеры внедрения новейших технологических решений в дилерском бизнесе. Модераторы: Сергей Целиков, Сергей Удалов Эксперты: Денис Мигаль, Александр Усольцев, Артем Бобцов, Александр Эрнезакс, Денис Долматов



17.45-18.05 Кофе-брейк, общение