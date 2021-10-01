Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию маркетинговый отчет «Электрокары и гибриды в России». Различные аспекты этой темы на автомобильном рынке РФ вызывают все больший интерес. Так как, несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране всё ещё остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться.

Объемы продаж, структура и динамика российского рынка легковых электрокаров и гибридов, сложившиеся в настоящее время, свидетельствуют о том, что этот рынок пока формируется стихийно, приспосабливаясь к существующим экономическим и законодательным условиям и не имея целевой поддержки от государства. Но бурное развитие мирового рынка электромобилей явилось «толчком» к принятию в России «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ 23 августа 2021 года.

А мы в этом отчете постарались осветить большинство вопросов, связанных с существующим российским рынком легковых электрокаров и гибридов.

По состоянию на 1 июня 2021 года парк электромобилей (BEV), гибридов (HEV) и подключаемых гибридов (PHEV) в России составил 179,3 тыс. экземпляров, или 0,4% от всего парка легковых автомобилей (45,17 млн машин). Еще мы рассмотрели возрастную структуру парка, его марочный и модельный составы, а также распределение «зеленых» машин по регионам. И провели оценку инфраструктуры для обслуживания парка.

Сочли необходимым провести анализ рынков новых и подержанных электрокаров и гибридов. Кроме динамики продаж, в этих разделах приведена детализация марочного и модельного составов и рассмотрена региональная структура первичного и вторичного рынков. Рынок новых и рынок с пробегом электромобилей и гибридов отражены в отчете суммарно. Но если кого-то интересуют более детальные данные по каждому из рынков (BEV, HEV, PHEV), их можно посмотреть в приложении формата Excel, которое идет в комплекте с данным отчетом.

Наши сотрудники провели интервью с представителями автопроизводителей и ведущих дилеров. Думаем, что для вас будут интересны мнения экспертов о перспективах электромобилей в России. В отчет вошел и обзор основных новинок гибридов и электрокаров, анонсированных мировыми производителями легковых автомобилей в текущем году, а также планы по началу выпуска электромобилей российскими компаниями.

И, как итог представленного вашему вниманию материала, специалистами агентства были подготовлены прогнозы продаж новых и подержанных электрокаров и гибридов до 2025 года.

Отметим, что при подготовке отчета использовались собственные базы данных и информация, полученная из открытых источников. Все данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.