АВТОВАЗ выпустил новые версии LADA Granta

LADA Granta Cross в версии Quest ориентирована на туризм, поэтому в комплектацию входит сетка для удержания груза в багажнике и резиновый поддон багажного отсека, водоотталкивающая обивка сидений, а также обогрев ветрового стекла и парктроник. Особенный уровень отделки подчеркивают такие элементы как черная крыша, черные рейлинги, двухцветные легкосплавные диски колес, а также надпись Quest на кузове и сиденьях. В комплектацию Quest также входят кондиционер, сиденье водителя с регулировкой по высоте, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиосистема. Стоимость LADA Granta Cross Quest составляет от 853,5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, автомобили в комплектации #CLUB отличаются оригинальной внешней отделкой и дополнительными опциями комфорта и безопасности: обогревом ветрового стекла, парктроником, аудиосистемой, 15-дюймовыми колесами с двухцветными литыми дисками уникального дизайна, наружными зеркалами с указателем поворота. При этом корпуса зеркал окрашиваются в черный глянцевый цвет, что наряду с эмблемой #CLUB на кузове и аналогичной вышивкой на сиденьях является отличительным признаком специальной версии. Стоимость седана LADA Granta #CLUB составляет от 797,5 тыс. рублей, цены на лифтбек Granta в аналогичной комплектации начинаются с 817,5 тыс. рублей.

АВТОВАЗ продолжает расширять модельную гамму автомобилей семейства LADA Granta 2022 модельного года, запустив версии #CLUB для седана и лифтбека Granta и Quest для Granta Cross .

Напомним, на прошлой неделе АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж. LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

По итогам шести месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 69% до 22134 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» занял второе место на российском авторынке, уступив лишь семейству LADA Vesta.

«LADA Granta всегда была и остается народным автомобилем, который пользуется большим спросом у россиян. LADA Granta Classic’22 – это долгожданная версия, баланс цены и качества, она, несомненно, будет востребована у потребителей в текущих рыночных и экономических условиях. Запрос покупателей этой версии именно на новый автомобиль, надежный, вместительный, экономичный, с современным дизайном и при этом по доступной цене», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам LADA ГК «Прагматика» Надежда Голибина.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третью моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предположительно в начале 2023 года. На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 – 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

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Фото: АВТОВАЗ