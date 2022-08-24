«Москвич» ожидает восстановление российского авторынка с 2024 года

Автопроизводитель «Москвич» прогнозирует падение продаж легковых машин в России в 2022 году на 50% – до 770 тыс. штук. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин, отметив, что сегодня спрос на легковые автомобили на 50% ниже, чем в 2021 году. По его словам, постепенно российский авторынок будет восстанавливаться: к 2024 году, по оценкам аналитиков, он может достичь 1,33 миллиона, а к 2026 году – 1,69 млн легковых машин, пишет агентство «Прайм».

Согласно прогнозу аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи новых легковых автомобилей в России в нынешнем году могут упасть на 60% по отношению к 2021 году, составив 600 тыс. единиц. Впрочем, если развитие рынка пойдет по оптимистичному сценарию, то его объем может составить 690 тысяч штук, что будет соответствовать падению на 54%. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем рынка будет равен 505 тыс. машин – на 67% меньше, чем в 2021 году.

Что касается восстановления рынка, то его можно ждать этой осенью и оно будет затяжным. Но при этом рынок вряд ли уже вернется на доковидный уровень в 1,5 млн единиц, поскольку для этого нужно, чтобы и цены «откатились» на прежний уровень, а этого, скорее всего, не случится. Наиболее реальным сценарием видится достижение рынком отметки 1,2 – 1,3 млн штук в 2024 – 2025 годах.

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