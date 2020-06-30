Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)

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1. Продажи автомобилей на мировых рынках
2. Продажи автомобилей на ведущих рынках СНГ
3. Продажи автомобилей в России
4. Макроэкономические факторы, определяющие автомобильный рынок России
5. Господдержка автопрома и рынка
6. Прогнозы
6.1. Макроэкономические факторы
6.1.1. Цена нефти
6.1.2. Курсы валют
6.1.3. Средневзвешенная цена автомобиля
6.2. Продажи автомобилей
6.2.1. Ежемесячные регистрации легковых автомобилей по РФ
6.2.2. Годовой прогноз по ведущим автомобильным маркам
6.2.3. Годовой прогноз по ключевым регионам
7. Интервью специалистов и экспертов отрасли
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год. В отчете представлена информация о ежемесячном прогнозе рынка в целом, о годовых прогнозах ведущих автомобильных марок и брендов, а также о годовых прогнозах ведущих регионов РФ. Кроме этого, выполнен прогноз ключевых факторов, определяющих авторынок, таких как цена нефти, курсы валют и средневзвешенная цена новых автомобилей.
Целью предлагаемого прогноза является попытка угадать развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены, пандемия коронавируса, а также направления и особенности выхода российской экономики из кризиса.
Главной отличительной особенностью отчета является ежемесячный мониторинг ситуации в экономике и на авторынке, анализ реальных показателей и оценка соответствия их сценариям прогноза.
Следует подчеркнуть, что прогнозирование продаж автомобилей строится исключительно на данных о ежемесячных регистрациях в ГИБДД, свидетельствующих о факте получения товара конечным потребителем.
Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.
Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства Автостат.
Стоимость подписки, рублей:
|период
|2020
|1 месяц
|20 000
|3 месяца
|48 000
|6 месяцев
|84 000
|12 месяцев
|144 000