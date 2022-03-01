|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Чтобы создавать прогнозы авторынка, необходимо регулярно отслеживать статистику авторынка. Мы собираем данные по российскому авторынку более 10 лет. В настоящее время оперативные данные ежемесячно формируются в базы данных, анализируются и структурируются. Ежеквартально выпускаются иссследования с анализом российского рынка по парку, регистрациям новых автомобилей. В исследованиях приводится статистика как по легковым, так и по коммерческим автомобилям (к ним относятся легкие коммерческие – LCV, среднетяжелые и тяжелые).
Каждое полугодие мы готовим отчет «Итоги, тенденции и перспективы автомобильного рынка России». Один из основных разделов отчета – прогноз авторынкаРоссии. Краткосрочный прогноз авторынка содержит расчетные данные по продажам автомобилей по маркам, производителям – до конца текущего года. Кроме того, предоставляется прогноз по производству автомобилей предприятиями-автопроизводителями, расположенными на территории России.
Среднесрочный прогноз авторынка представлен по сегментам – отечественные марки, иностранные автомобили, произведенный в России и иностранные автомобили, импортированные в РФ.
1 марта 2022, 11:01
Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в нашей стране. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие последствия в связи с этим могут возникнуть для российского авторынка.
1 марта 2022, 09:11
Военная операция на Украине незамедлительно сказалась на экономической ситуации в нашей стране. А какие последствия в связи с этим могут возникнуть для российского авторынка? С таким вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.
22 февраля 2022, 08:02
Российский авторынок начал 2022 год с падения, чему виной остается тотальный дефицит и продолжающийся рост цен. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, когда эта ситуация изменится и можно будет говорить о преодолении кризиса с поставками автомобилей и стабилизации цен.
21 февраля 2022, 15:15
Российский авторынок начал 2022 год с падения, чему виной остается тотальный дефицит и продолжающийся рост цен. Когда эта ситуация изменится и можно будет говорить о преодолении кризиса с поставками автомобилей и стабилизации цен? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автопроизводителям и дилерам.
17 февраля 2022, 16:05
16 февраля состоялся XII ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум проходил в гибридном формате – онлайн и офлайн. В нем приняли участие около 1800 гостей (из них 200 – в офлайне).
16 февраля 2022, 14:43
Продажи автомобилей в Европе по итогам 2022 года вырастут на 7,9% по сравнению с прошлым годом и достигнут 10,5 млн штук, прогнозирует Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). Как отмечается, возвращение рынка к росту произойдет на фоне постепенной стабилизации поставок микрочипов, однако этого восстановления будет недостаточно, чтобы достичь допандемийного уровня.
16 февраля 2022, 11:17
Сегодня в Москве проходит форум «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» – одно из самых важных мероприятий в мире автобизнеса. Открыл форум директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, который тезисно озвучил ключевые цифры и факты по прошедшему 2021 году.
16 февраля 2022, 09:13
Сегодня в Москве начнет работу один из самых важных форумов автомобильного бизнеса – «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка», который традиционно проводит агентство «АВТОСТАТ». Напомним, что данное мероприятие представляет собой встречу авторитетных экспертов не только автомобильного мира, но и представителей банков, страховых и лизинговых компаний, IT-сектора и других.
9 февраля 2022, 12:43
Мировой авторынок в 2022 году может вырасти на 6% в сравнении с прошлым годом, до 85 млн штук. Реализация в Европе увеличится на 7%, до 17,8 млн единиц, в Северной Америке – на 6%, до 18,7 млн, в Китае – на 5%, до 26,6 млн, в Южной Америке – на 9%, до 3,6 млн, в Азии – на 7%, до 15,3 млн автомобилей.
26 января 2022, 14:34
Год назад произошло слияние компаний Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA. Таким образом, сразу 14 брендов объединились под крышей концерна Stellantis. Об итогах работы концерна за год и планах на будущее в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал управляющий директор марок Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
Адрес: 445037, Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311
Для почты: 445043, Тольятти, а/я 4816
Телефоны редакции: +7 (8482) 95-64-36, +7 (499) 685-01-51
Адрес электронной почты: press@autostat.ru
Учредитель: ООО «АВТОСТАТ»
Главный редактор: Удалов С.В.
© ООО «Автомобильная статистика» - 2005-2022. Все права защищены.
Cвидетельство о регистрации СМИ «АВТОСТАТ» Эл №ФС77-69909 от 29 мая 2017 года, зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
При полном или частичном копировании материалов гиперссылка (hyperlink) на www.autostat.ru обязательна. «16+»
Гильдия ПРО — поддержка сайта
CAPS GROUP — продвижение сайта
Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно