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Обзор рынка автомобилей – одно из направлений наших исследований. Для получения актуальной картины российского авторынка наиболее подходит наш отчет «Ежемесячный обзор автомобильного рынка России». В нем представлены данные итоговые данные продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, динамика продаж по маркам и ТОП-100 моделям. Обзор рынка автомобилей включает данные как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Кроме того, для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года. Обзор рынка автомобилей содержит статистику по региональной структуре рынка новых иномарок: данные о продажах и долях рынка по восьми федеральным округам и по 55 областям РФ.
Важная часть обзора рынка автомобилей – динамика цен на автомобили. Наш ежемесячный мониторинг охватывает порядка 2500 моделей и модификаций новых легковых автомобилей, представленных в официальных дилерских сетях.
Обзор рынка автомобилей также присутствует в отчете «Итоги, тенденции и перспективы автомобильного рынка России», который выходит дважды в год – в феврале и августе.
сегодня, 09:20
Автомобильный рынок Зимбабве в 2021 году упал на 6,9%. За год в стране реализовано 2 424 автомобиля. Особенно сильное падение продаж отмечено экспертами во второй половине года: оно выразилось двузначным числом. Лидер Toyota сохранил свое первенство и продолжил наращивать свою долю на рынке.
13 марта 2022, 12:00
Эквадорский авторынок в 2021 году вырос на 39%: за год в стране продали 119 316 автомобилей. Лидер марочного рейтинга Chevrolet продемонстрировал рост продаж на 32,2%, но потерял 1,1% рынка.
12 марта 2022, 12:00
Автомобильный рынок Замбии в 2021 году упал на 10,8%. В стране продали 1 702 автомобиля. При этом рынок сообщил о серьезном двузначном падении во второй половине года после положительной динамики в первой половине. Toyota остается лидером с долей рынка 34,2%.
12 марта 2022, 08:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков.
11 марта 2022, 14:58
Правительство России определило перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории страны до 31 декабря 2022 года. В список, в частности, попали легковые автомобили, ранее ввезенные из-за рубежа.
11 марта 2022, 14:00
Венгерский авторынок в 2021 году упал на 5,1%. За год в стране было продано 121 545 автомобилей. Рынок показал положительные результаты только во 2 квартале.
11 марта 2022, 09:00
Азербайджанский авторынок в 2021 году упал на 16%. За год в стране было продано 4 170 автомобилей. В течение года продажи то падали, то росли. В марочном рейтинге LADA сумела укрепить свои лидерские позиции, достигнув огромной доли рынка в 46,3%.
11 марта 2022, 08:57
Цены на легковые автомобили российской сборки с начала года по состоянию на 4 марта увеличились на 11,9%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен. Рост цен на легковые машины иностранных марок – как импортированные, так и выпущенные локально – за тот же период составил 12,2%.
10 марта 2022, 10:58
Кубинский авторынок в 2021 году вырос на 41,6%. В стране было продано 2 209 автомобилей. Продажи машин в течение всего года демонстрировали положительную динамику, исключением стал только 4 квартал. Peugeot остался лидером рынка, но Kia продолжает сокращать дистанцию.
8 марта 2022, 12:00
Автомобильный рынок Израиля в 2021 году вырос на 34,8%. Был продан 289 281 автомобиль. Рынок показывал рост в течение всего года.
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