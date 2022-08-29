АВТОВАЗ вернулся к графику полной рабочей недели

Все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «ЛАДА Ижевск», с 29 августа 2022 года перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного автокредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени АВТОВАЗ также откроет дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Следующим должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале весны 2023-го возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Между тем, АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ