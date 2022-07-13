РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство. | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство.

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство.

Дата выхода: 13.07.22
Формат: Power Point
25 000 руб.
В корзину

Посмотреть содержание

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило комплексный обзор автомобильного рынка РФ по итогам первого полугодия 2022 года. Специалистами были проанализированы продажи, производство и данные парка по трем категориям транспортных средств (легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили). В обзор также включены прогнозы рынка до конца 2022 года.

Данные представлены в виде графиков и цифр – это позволяет использовать обзор как инструмент оперативного анализа рынка руководителям компаний и предприятий, осуществляющих свою деятельность на российском автомобильном рынке или смежных рынках.

Есть вопросы? Перезвоним за 60 секунд. Заказать звонок
Рекомендуем также:

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно