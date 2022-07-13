РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство.

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ТОП – 15 мировых рынков по объёмам продаж в 2021 году
Автомобильный рынок России по категориям транспортных средств
ПРОДАЖИ
ПРОИЗВОДСТВО
ПАРК
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ПРОГНОЗЫ
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило комплексный обзор автомобильного рынка РФ по итогам первого полугодия 2022 года. Специалистами были проанализированы продажи, производство и данные парка по трем категориям транспортных средств (легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили). В обзор также включены прогнозы рынка до конца 2022 года.
Данные представлены в виде графиков и цифр – это позволяет использовать обзор как инструмент оперативного анализа рынка руководителям компаний и предприятий, осуществляющих свою деятельность на российском автомобильном рынке или смежных рынках.