Chery отказалась от сотрудничества с УАЗом из-за санкций

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, основной причиной того решения стало попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня. При этом Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке «Соллерса»,у которого кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке. Оба СП на сегодняшний день заморожены. В то же время не ясно, каким образом китайский концерн в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты, и менять основного исполнителя по ним нельзя.

На сегодняшний день компания Chery продает в России только модели SUV: Tiggo 4, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO и Tiggo 8 PRO Max, а также кроссоверы премиум-марки EXEED – TXL, VX и LX. До конца 2022 года на российском рынке появятся обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, а также кроссовер C5 еще одного суббренда – OMODA. В будущем году в нашей стране начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX. Кроме того, компания Chery представит в России кроссовер Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT.

По итогам июля в России было куплено 2577 автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 15387 машин (-23,7%). Самой популярной моделью Chery на российском рынке является компактный кроссовер Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 4245 покупателей (-60%).

Как заявил ранее генеральный директор компании «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков, компания Chery по итогам 2022 года планирует увеличить продажи автомобилей в России более чем в 2 раза – от 88 тысяч до 100 тыс. машин.

Полный список дилеров Chery по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: «АвтоСпецЦентр»

