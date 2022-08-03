По госпрограммам стимулирования спроса в июле продано более 3,3 тысячи автомобилей

Минпромторг России с 14 июля запустил программы стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Как сообщил агентству «АВТОСТАТ» заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, за последние две недели июля 2022 года в рамках программы «Льготного лизинга» было реализовано более 1 тысячи транспортных средств, при этом общий объем предоставленных лизинговыми организациями скидок составил более 340 млн рублей. В свою очередь, по программе «Льготного автокредитования» реализовано более 2,3 тыс. автомобилей, объем предоставленных скидок составил более 412 млн рублей.

По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце.

По словам директора по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексея Макарова, стартовавшая программа льготного кредитования дала мощный толчок всему «живому» рынку. И в значительной степени она поможет именно АВТОВАЗу, а не ГАЗу и УАЗу, потому что большинство покупателей LADA – физические лица, на кого и распространяется госпрограмма. В то же время субсидия дала очень мощный толчок и поддержку всем участникам автоиндустрии: и покупателям, и продавцам. Трафик в дилерских центрах, без какой-либо рекламы, увеличился на 20-30%.

Что касается программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей на один электромобиль.

«Все эксперты рынка давно говорят о необходимости поддержки экотранспорта – без преференций со стороны государства, как и за рубежом ранее, ему не расправить плечи. Более того, по-прежнему убеждена, что основной толчок продажам электромобилей даст именно корпоративный сегмент. Юридические лица больше других преуспели в обсчете экономики перевозок. А для знакомства с маркой – Evolute или иной – покупателям просто нужно время. Популярные сегодня китайские марки тоже развились не в одночасье», – рассуждает генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

Остается добавить, что, по оценкам Минпромторга РФ, до конца 2022 года будет продано не менее 50 тыс. машин по программе льготного автокредитования и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите здесь.