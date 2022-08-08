С конвейера «ЛАДА Ижевск» сошла последняя LADA Vesta

С конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» 4 августа сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти в первом квартале 2023-го. По данным паблика Avtograd news, пробная сварка первого кузова по плану должна быть выполнена в ноябре 2022 года. Как отмечается, перенос оборудования на линию В0 и его наладка не представляют технических сложностей, основные трудности складываются по обеспечению конвейера нужными комплектующими.

При этом завод «ЛАДА Ижевск» продолжит развиваться: здесь будет организовано производство принципиально новой электрической версии LADA e-Largus. На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для LADA Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Как отмечается, АВТОВАЗ не планирует проводить массовых сокращений персонала «ЛАДА Ижевск», для которого введены дополнительные меры по обеспечению занятости и возможностей индивидуального развития. Кроме того, запланировано создание «Индустриального парка ЛАДА Ижевск», в том числе с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производил седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале марта конвейер «ЛАДА Ижевск» был остановлен из-за нехватки комплектующих, вызванной разрывом логистических цепочек.

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Фото: Avtograd news