АВТОВАЗ возобновил выпуск LADA Granta с подушками безопасности

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.

С 23 августа все автомобили LADA Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности. В более «старших» версиях автомобили дополнительно могут быть оборудованы также подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем. Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на LADA Granta ранее.

Напомним, в начале августа АВТОВАЗ возобновил продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств LADA Granta и LADA Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, стоимость автомобилей при этом осталась прежней. Кроме того, ранее АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

По итогам семи месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 66% до 28659 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» стал самым популярной моделью на российском авторынке.

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Фото: АВТОВАЗ