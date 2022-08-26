АВТОВАЗ возобновил продажи внедорожника LADA Niva Travel

АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel 2022 модельного года. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 996,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В стартовой конфигурации Classic’22 внедорожник оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. Рулевая колонка регулируется по высоте, что позволяет комфортно разместиться на водительском месте. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Кроме того, в продажу выходит LADA Niva Travel в комплектации [BLACK] – она отличается и уровнем оснащения, и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере. В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Дополнительным элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. На обивке сидений предусмотрена вышивка с обозначением специальной серии:[BLACK]. Название модификации подчеркивает и черная окраска легкосплавных дисков.

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 9018 внедорожников LADA Niva Travel, что на 43,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку лидеров сегмента SUV на российском рынке после Hyundai Creta и Renault Duster.



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