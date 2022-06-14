Бизнес-справка: Легковые автомобили марки LADA в России

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1. Легковые автомобили марки LADA в России
-марочная структура в 2007-2022 гг.
-марочная структура и динамика в 2020-2022 гг.
-структура марок по сегментам в 2020-2022 гг.
-модельная структура в 2007-2022 гг.
-модельная структура и динамика в 2020-2022 гг.
-структура моделей по сегментам в 2020-2022 гг.
-региональная структура в 2007-2022 гг.
-региональная структура и динамика в 2020-2022 гг. Количество дилеров.
2. Динамика развития дилерских сетей марки LADA. Мониторинг дилеров по продажам легковых автомобилей
-Открытые или восстановленые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2021 по январь 2022гг.
-Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2021 по январь 2022гг.
- Открытые или восстановленые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2022 по апрель 2022гг.
- Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2022 по апрель 2022гг.
Бизнес-справка представляет собой таблицы в формате MS Excel с данными о регистрациях новых легковых автомобилей марки LADA в разрезе моделей, сегментов и регионов.
Историю поведения бренда на российском рынке отражает длительная динамика данных (с 2007 года). На коротком промежутке (2020 г., 2021 г. и нарастающий итог текущего года) рассматривается положение марки на рынке с указанием динамики регистраций. Также представлены данные о количестве дилеров в регионах по состоянию на апрель 2022 года.
Бизнес-справка включает несколько разделов, которые можно приобрести по отдельности:
1. Легковые автомобили марки LADA в России
-марочная структура в 2007-2022 гг. ТОП-10 марок.
-марочная структура и динамика в 2020-2022 гг. ТОП-10 марок.
-структура марок по сегментам в 2020-2022 гг.
-модельная структура в 2007-2022 гг.
-модельная структура и динамика в 2020-2022 гг.
-структура моделей по сегментам в 2020-2022 гг.
-региональная структура в 2007-2022 гг.
-региональная структура и динамика в 2020-2022 гг. Количество дилеров.
Цена: 20 000 руб.
2. Динамика развития дилерских сетей марки LADA. Мониторинг дилеров по продажам легковых автомобилей
-Открытые или восстановленые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2021 по январь 2022гг.
-Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2021 по январь 2022гг.
- Открытые или восстановленые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2022 по апрель 2022гг.
- Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2022 по апрель 2022гг.
Цена: 10 000 руб.
Стоимость полного отчета: 30 000 руб.
Формат предоставления данных: MS Excel (.xlsx)
Актуальность данных: 04.2022 г.