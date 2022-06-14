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Бизнес-справка: Легковые автомобили марки LADA в России

Бизнес-справка: Легковые автомобили марки LADA в России

Дата выхода: 14.06.22
Формат: MS Excel (xlsx)
от 10 000 руб.
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Бизнес-справка представляет собой таблицы в формате MS Excel с данными о регистрациях новых легковых автомобилей марки LADA в разрезе моделей, сегментов и регионов.

Историю поведения бренда на российском рынке отражает длительная динамика данных (с 2007 года). На коротком промежутке (2020 г., 2021 г. и нарастающий итог текущего года) рассматривается положение марки на рынке с указанием динамики регистраций. Также представлены данные о количестве дилеров в регионах по состоянию на апрель 2022 года.

Бизнес-справка включает несколько разделов, которые можно приобрести по отдельности:

1. Легковые автомобили марки LADA в России

  • Динамика рынка новых легковых автомобилей в России по происхождению марки в 2007-2022 гг.
  • Ежемесячная динамика марки LADA в России в 2014-2022 гг.
  • Регистрации новых автомобилей марки LADA:

       -марочная структура в 2007-2022 гг. ТОП-10 марок.

       -марочная структура и динамика в 2020-2022 гг. ТОП-10 марок.

       -структура марок по сегментам в 2020-2022 гг.

       -модельная структура в 2007-2022 гг.

       -модельная структура и динамика в 2020-2022 гг.

       -структура моделей по сегментам в 2020-2022 гг.

       -региональная структура в 2007-2022 гг.

       -региональная структура и динамика в 2020-2022 гг. Количество дилеров.

  • Регистрации автомобилей LADA в 2020-2022 гг. (модельная и региональная структура, количество дилеров).

Цена: 20 000 руб.

2. Динамика развития дилерских сетей марки LADA. Мониторинг дилеров по продажам легковых автомобилей

  • Динамика развития дилерских сетей марки LADA в 2015-2022 гг.
  • Официальные дилеры по продажам легковых автомобилей марки LADA на 04.2022 г.
  • Развитие дилерских сетей в 2021 году:

      -Открытые или восстановленые  дилерские контракты по продаже легковых  автомобилей марки LADA за период с января 2021 по январь 2022гг.

-Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2021 по январь 2022гг.

  • Развитие дилерских сетей в 2022 году:

      - Открытые или восстановленые  дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2022 по апрель 2022гг.

      - Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2022 по апрель 2022гг.

Цена: 10 000 руб.

Стоимость полного отчета: 30 000 руб.

Формат предоставления данных: MS Excel (.xlsx)

Актуальность данных: 04.2022 г.

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