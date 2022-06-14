Бизнес-справка: Легковые автомобили марки LADA в России

1. Легковые автомобили марки LADA в России

Динамика рынка новых легковых автомобилей в России по происхождению марки в 2007-2022 гг.

Ежемесячная динамика марки LADA в России в 2014-2022 гг.

Регистрации новых автомобилей марки LADA:

-марочная структура в 2007-2022 гг.

-марочная структура и динамика в 2020-2022 гг.

-структура марок по сегментам в 2020-2022 гг.

-модельная структура в 2007-2022 гг.

-модельная структура и динамика в 2020-2022 гг.

-структура моделей по сегментам в 2020-2022 гг.

-региональная структура в 2007-2022 гг.

-региональная структура и динамика в 2020-2022 гг. Количество дилеров.

Регистрации автомобилей LADA в 2020-2022 гг. (модельная и региональная структура, количество дилеров).

2. Динамика развития дилерских сетей марки LADA. Мониторинг дилеров по продажам легковых автомобилей

Динамика развития дилерских сетей марки LADA в 2015-2022 гг.

Официальные дилеры по продажам легковых автомобилей марки LADA на 04.2022 г.

Развитие дилерских сетей в 2021 году:

-Открытые или восстановленые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2021 по январь 2022гг.

-Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2021 по январь 2022гг.

Развитие дилерских сетей в 2022 году:

- Открытые или восстановленые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA за период с января 2022 по апрель 2022гг.

- Закрытые дилерские контракты по продаже легковых автомобилей марки LADA, а также ставшие только сервисными центрами за период с января 2022 по апрель 2022гг.