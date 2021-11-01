Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям

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С 2015 года агентство "АВТОСТАТ" формирует базу дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям.
Ежеквартальный мониторинг дилерских контрактов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей легких коммерческих автомобилей.
Вы получаете файл Excel, включающий в себя данные:
Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.
Обновление: ежеквартально
Стоимость:
|1 квартал
|27500
|2 квартала
|37500
|3 квартала
|44300
|4 квартала
|50700
Стоимость указана за 1 тип ТС