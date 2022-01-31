Мониторинг цен на новые легкие коммерческие автомобили | Ежемесячные обзоры | АВТОСТАТ
Мониторинг цен на новые легкие коммерческие автомобили

Мониторинг цен на новые легкие коммерческие автомобили

Дата выхода: 31.01.22
Формат: MS Excel (xlsx)
от 10 000 руб.
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С октября 2017 года агентство "АВТОСТАТ" осуществляет сбор и обработку розничных цен на новые легкие коммерческие автомобили в России.

Наш ежемесячный мониторинг охватывает порядка 1300 модификаций легких коммерческих автомобилей, представленных в официальных дилерских сетях.

Для удобства анализа и сравнения по каждой модели указан ряд технических параметров: по комплектации, объему и мощности двигателя, типу коробки передач, количеству цилиндров, виду топлива, а также по габаритам, типу кузова и количеству дверей.

Кроме ежемесячной динамики цен вы сможете отслеживать начало и прекращение продаж новых моделей, а также версий автомобилей. В мониторинге также содержится информация о всех специальных предложениях и скидках от дистрибьюторов.

Сбор и обработка розничных цен на новые автомобили производится два раза в месяц.

 

Источник информации: данные официальных дистрибьюторов

Периодичность выхода: ежемесячно

Формат отчета: Excel + аналитический обзор по ценам в Word

Шаблон предоставляется по запросу.

Стоимость подписки, рублей:  

период2022   
1 месяц10 000
12 месяцев84 000

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