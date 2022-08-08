Горьковский автозавод возобновляет работу после корпоративного отпуска

Горьковский автозавод сегодня возобновляет производство после корпоративного отпуска, который проходил с 25 июля по 7 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа, добавив, что за время корпоративного отпуска на предприятии были проведены установка оборудования для организации серийного производства новой модели легкого коммерческого автомобиля – «Соболь NN», а также сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

«В августе ГАЗ продолжит работать в режиме полной рабочей недели. Фактический режим работы предприятия определяется на регулярной основе с учетом текущей загрузки производств. Решение о дальнейшем графике будет также приниматься исходя из текущей ситуации», – рассказали в пресс-службе Горьковского автозавода.

Напомним, серийное производство легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN» планируется запустить в четвертом квартале 2022 года. Выпуск линейки «Соболь NN» начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, в дальнейшем появятся другие модификации. Инвестиции «Группы ГАЗ» в проект составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП). В рамках инвестиционного проекта на предприятии устанавливаются новые линии сварки, ведется организация выпуска нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой, расширение производства штампованных деталей, модернизируется окрасочное и сборочное производства. Средства займа ФРП пойдут на закупку оборудования, в том числе – для подготовки панелей кузова, сварки и зафланцовки дверей, модернизации линий сварки оснований и боковин кузова.

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Фото: ГАЗ