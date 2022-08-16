Iran Khodro намерен начать экспорт автомобилей в Россию

Крупнейший иранский автопроизводитель Iran Khodro до конца 2022 года намерен начать экспорт в Россию, поскольку обе страны находятся под экономическими санкциями Запада. Об этом заявил генеральный директор Iran Khodro Мехди Хатиби, добавив, что соответствующие договоренности уже достигнуты с российской стороной. При этом он отметил, что Россия будет для Iran Khodro одним из ключевых экспортных рынков.

Как пишет издание «За рулем», в этом году Iran Khodro планирует выпустить 500 тыс. автомобилей, и цель компании – ежегодно экспортировать 100 тысяч из них, по сравнению с менее чем 20 тыс. машин в настоящее время. Компания производит легковые автомобили под собственной маркой и лицензионные Peugeot, а также грузовики и автобусы по лицензии Mercedes-Benz.

Напомним, Iran Khodro с 2007 по 2009 год уже поставляла свои автомобили на российский рынок, но их экспорт был прекращен из-за низкого спроса. Несколько раз иранский автопроизводитель пытался вернуться в нашу страну, но каждый раз безуспешно.

Как считает исполнительный директор EXPOCAR Сергей Фирсов, однозначно российский автомобильный рынок ждут серьезный кризис и значительные структурные изменения. Сейчас ситуация складывается в пользу китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan). Их доля значительно вырастет, благодаря высвободившимся потребительским нишам на автомобильном рынке. Вероятность появления новых производителей из азиатских стран высока – это могут быть как самостоятельные бренды, так и совместные с европейскими или американскими компаниями. В таком случае на российском рынке можно будет увидеть знакомые автомобили, но под новыми названиями.

Какие еще автомобили могут появиться в России – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Iran Khodro