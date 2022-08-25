Выпуск легковых автомобилей в июле снизился на 81%

По данным Росстата, за семь месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 300 тыс. легковых автомобилей, что на 64,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем, в июле было выпущено 19 тыс. машин – это на 80,6% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в июле АВТОВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend и кросс-универсала LADA Granta Cross в упрощенных комплектациях. Кроме того, продолжали работать УАЗ и тульский завод Haval, в то время как конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

Производство грузовых автомобилей в январе – июле составило 80,5 тыс. единиц, что на 20,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июле с российских конвейеров сошло 10,1 тыс. грузовиков – это на 35,9% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что автозавод «Урал» и Горьковский автозавод в прошлом месяце приостанавливали производство на время корпоративных отпусков.

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Фото: АВТОВАЗ