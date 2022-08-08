Российские таксопарки могут столкнуться с нехваткой автомобилей

Эксперты автомобильного рынка России прогнозируют, что в нынешних условиях таксопарки скоро почувствуют острую нехватку автомобилей. Причина – в более быстрой смене парка в данном сегменте.

В то время как физическое лицо, обладающее автомобилем, годами вырабатывает ресурс автомобиля (и может подождать с обновлением транспортного средства), каршеринг и такси в режиме интенсивной эксплуатации делают это за год – два. Но что может предложить им сегодня рынок? Пополнять таксопарки неоткуда. Популярные модели Skoda (Rapid), Volkswagen (Polo), Renault (Logan), Hyundai (Solaris), Kia (Rio) и ряд других, ранее активно используемых в каршеринге и такси, уже готовятся к выбытию. Чем их заменить? Об этой проблеме во время прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года» напомнил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Эксперт считает, что ситуацию не спасает ни LADА, выпуск которой летом возобновился на конвейере АВТОВАЗа, ни китайские производители, которые последовательно увеличивают свою долю на рынке России. LADA в облегченной версии, без ABS и подушек безопасности – для таксопарков не выход, поскольку такой транспорт не обладает необходимым для этого уровнем безопасности. А что касается автомобилей китайских брендов, то представители автопрома из Поднебесной поголовно взялись привозить в нашу страну исключительно кроссоверы, вероятно, из-за более высокой маржинальности сегмента SUV.

Судя по существующему модельному ряду и ближайшим заявленным премьерам (осенью ожидается появление нового бренда OMODA, озвучены новинки Chery и Haval), приоритет в сторону кроссоверов остается у «китайцев» в тренде. Однако кроссоверы – слишком дороги для использования их в такси, а, кроме того, на фоне дефицита автомобилей сегодня дилерам не выгодно поставлять машины оптом, делая при этом корпоративные скидки. Поэтому дефицит предложений для таксопарков с каждым новым месяцем будет все актуальнее.

«Вопрос стоит по китайцам. У тех, кто присутствует на российском рынке, в линейках есть подходящие модели, - говорит Целиков. - Кто первый привезет и сертифицирует их в России? Странно, что до сих пор эту нишу никто не занял...».

Что касается других моментов, которые отметили эксперты, ориентируясь на результаты июля, то о них вы можете узнать из видеозаписи «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ