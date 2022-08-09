Great Wall начал сертификацию внедорожников Tank в России

Суббренд Tank, под которым Great Wall Motors выпускает премиальные кроссоверы и внедорожники, приступил к сертификации автомобилей в России.

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, первым ОТТС должен получить конкурент Toyota Land Cruiser 200 – Tank 500. По крайней мере, именно этот большой SUV уже начал проходить соответствующие испытания. Ранее сообщалось, что в России может появиться и более компактный Tank 300, однако о его сертификации пока ничего не известно.

Габариты Tank 500 составляют 5070 x 1934 x 1905 мм. Он чуть меньше, чем LC 200, но колесные базы у внедорожников одинаковые – 2850 мм. Клиренс равен 224 мм, углы въезда и съезда – 29,6 и 24 градуса. Под капотом Tank 500 устанавлен битурбированный 3-литровый V6 на 354 л.с. и 500 Нм, который работает в сочетании с 9-ступенчатой преселективной трансмиссием и полным приводом. В Китае Tank 500 стоит от 335 до 395 тыс. юаней, что составляет примерно 3,0-3,54 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Кроме того, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 14723 автомобиля Haval, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6912 реализованных машин (рост в 3,7 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.

Все самое актуальное о продажах и перспективах компаний из КНР на российском рынке содержится в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn