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1. Легковые автомобили китайских брендов в России. Динамика продаж, начиная с 2007 года. География продаж. Марочная и модельная структура рынка. Прогноз на текущий год.
2. Тенденции и перспективы развития дилерских сетей автопроизводителей из КНР.
3. Ожидаемые новинки китайских брендов в России в 2022 году.
4. Динамика развития дилерских сетей китайских производителей. Мониторинг дилерских контрактов по легковым китайским автомобилям.
Бизнес-справка «Легковые автомобили китайских брендов в России» содержит информацию о регистрациях новых легковых автомобилей в разрезе марок, моделей, сегментов и регионов, тенденции и перспективы развития дилерских сетей, ожидаемые новинки в 2022 году.
Бизнес-справка включает несколько разделов, которые можно приобрести по отдельности:
Часть 1
Легковые автомобили китайских брендов в России
Бизнес-справка представляет собой таблицы в формате MS Excel с данными о регистрациях новых легковых автомобилей китайских брендов в разрезе марок, моделей, сегментов и регионов.
Историю поведения брендов на российском рынке отражает длительная динамика данных (с 2007 года), а текущее состояние с указанием динамики и доли каждого бренда представлено в коротком промежутке (2020, 2021 и нарастающий итог текущего года).
Также представлены данные о количестве дилеров китайских брендов в регионах на начало 2022 года.
Цена: 20 000 руб.
Часть 2
Тенденции и перспективы развития дилерских сетей автопроизводителей из КНР
Учитывая сложившуюся ситуацию на российском рынке, связанную с геополитической обстановкой и экономическими условиями, мы решили опросить дистрибьюторов китайских автопроизводителей на предмет того, каким они видят дальнейшее развитие своих дилерских сетей в России. Здесь мы приводим мнения тех компаний, которые согласились высказаться по этой теме.
Часть 3
Ожидаемые новинки китайских брендов в России в 2022 году
В рамках нашего отчета мы также решили рассказать о новых моделях из Поднебесной, которые должны появиться на российском рынке в нынешнем году. Это те новинки, о которых заявили сами автопроизводители. При этом, чтобы было понятно, о чем идет речь (новая модель, фейслифтинг или новая генерация), мы указываем соответствующие обозначения:
FL – фейслифтинг,
NG – новая генерация,
New – новая модель.
Цена за 2 и 3 части: 5 000 руб.
Часть 4
Динамика развития дилерских сетей китайских производителей. Мониторинг дилерских контрактов по легковым китайским автомобилям
Мониторинг дилерских контрактов китайских брендов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей легковых автомобилей (формат Excel):
- по действующим дилерам,
- по развитию дилерских контрактов в 2021 году, включающие в себя данные:
- а также таблицу динамики развития дилерских контрактов с 2015 года.
Цена: 10 000 руб.
Стоимость полного отчета: 30 000 руб.
Шаблоны данных предоставляются по запросу.