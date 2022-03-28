3. Ожидаемые новинки китайских брендов в России в 2022 году.

1. Легковые автомобили китайских брендов в России. Динамика продаж, начиная с 2007 года. География продаж. Марочная и модельная структура рынка. Прогноз на текущий год.

Бизнес-справка «Легковые автомобили китайских брендов в России» содержит информацию о регистрациях новых легковых автомобилей в разрезе марок, моделей, сегментов и регионов, тенденции и перспективы развития дилерских сетей, ожидаемые новинки в 2022 году.

Бизнес-справка включает несколько разделов, которые можно приобрести по отдельности:

Часть 1

Легковые автомобили китайских брендов в России

Бизнес-справка представляет собой таблицы в формате MS Excel с данными о регистрациях новых легковых автомобилей китайских брендов в разрезе марок, моделей, сегментов и регионов.

Историю поведения брендов на российском рынке отражает длительная динамика данных (с 2007 года), а текущее состояние с указанием динамики и доли каждого бренда представлено в коротком промежутке (2020, 2021 и нарастающий итог текущего года).

Также представлены данные о количестве дилеров китайских брендов в регионах на начало 2022 года.

CHANGAN

CHERY

EXEED/CHERYEXEED

FAW

GAC

GEELY

HAVAL

JAC

Цена: 20 000 руб.

Часть 2

Тенденции и перспективы развития дилерских сетей автопроизводителей из КНР

Учитывая сложившуюся ситуацию на российском рынке, связанную с геополитической обстановкой и экономическими условиями, мы решили опросить дистрибьюторов китайских автопроизводителей на предмет того, каким они видят дальнейшее развитие своих дилерских сетей в России. Здесь мы приводим мнения тех компаний, которые согласились высказаться по этой теме.

Часть 3

Ожидаемые новинки китайских брендов в России в 2022 году

В рамках нашего отчета мы также решили рассказать о новых моделях из Поднебесной, которые должны появиться на российском рынке в нынешнем году. Это те новинки, о которых заявили сами автопроизводители. При этом, чтобы было понятно, о чем идет речь (новая модель, фейслифтинг или новая генерация), мы указываем соответствующие обозначения:

FL – фейслифтинг,

NG – новая генерация,

New – новая модель.

Цена за 2 и 3 части: 5 000 руб.

Часть 4

Динамика развития дилерских сетей китайских производителей. Мониторинг дилерских контрактов по легковым китайским автомобилям

Мониторинг дилерских контрактов китайских брендов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей легковых автомобилей (формат Excel):

- по действующим дилерам,

- по развитию дилерских контрактов в 2021 году, включающие в себя данные:

наименование дилера,

ИНН,

принадлежность к холдингу,

адрес,

контактные данные дилера (телефон, адрес сайта, e-mail),

- а также таблицу динамики развития дилерских контрактов с 2015 года.