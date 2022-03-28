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Легковые автомобили китайских брендов в России

Легковые автомобили китайских брендов в России

Дата выхода: 28.03.22
Формат: MS Excel (xlsx)
от 5 000 руб.
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Бизнес-справка «Легковые автомобили китайских брендов в России» содержит информацию о регистрациях новых легковых автомобилей в разрезе марок, моделей, сегментов и регионов, тенденции и перспективы развития дилерских сетей, ожидаемые новинки в 2022 году.

Бизнес-справка включает несколько разделов, которые можно приобрести по отдельности:

Часть 1

Легковые автомобили китайских брендов в России

Бизнес-справка представляет собой таблицы в формате MS Excel с данными о регистрациях новых легковых автомобилей китайских брендов в разрезе марок, моделей, сегментов и регионов.

Историю поведения брендов на российском рынке отражает длительная динамика данных (с 2007 года), а текущее состояние с указанием динамики и доли каждого бренда представлено в коротком промежутке (2020, 2021 и нарастающий итог текущего года).

Также представлены данные о количестве дилеров китайских брендов в регионах на начало 2022 года.

  • CHANGAN
  • CHERY
  • EXEED/CHERYEXEED
  • FAW
  • GAC
  • GEELY
  • HAVAL
  • JAC

Цена: 20 000 руб.

Часть 2

Тенденции и перспективы развития дилерских сетей автопроизводителей из КНР

Учитывая сложившуюся ситуацию на российском рынке, связанную с геополитической обстановкой и экономическими условиями, мы решили опросить дистрибьюторов китайских автопроизводителей на предмет того, каким они видят дальнейшее развитие своих дилерских сетей в России. Здесь мы приводим мнения тех компаний, которые согласились высказаться по этой теме.

Часть 3

Ожидаемые новинки китайских брендов в России в 2022 году

В рамках нашего отчета мы также решили рассказать о новых моделях из Поднебесной, которые должны появиться на российском рынке в нынешнем году. Это те новинки, о которых заявили сами автопроизводители. При этом, чтобы было понятно, о чем идет речь (новая модель, фейслифтинг или новая генерация), мы указываем соответствующие обозначения:

FL – фейслифтинг,

NG – новая генерация,

New – новая модель.

Цена за 2 и 3 части: 5 000 руб.

Часть 4

Динамика развития дилерских сетей китайских производителей. Мониторинг дилерских контрактов по легковым китайским автомобилям

Мониторинг дилерских контрактов китайских брендов охватывает все регионы РФ и базируется на данных дистрибьютеров дилерских сетей легковых автомобилей (формат Excel):

- по действующим дилерам,

- по развитию дилерских контрактов в 2021 году, включающие в себя данные:

  • наименование дилера,
  • ИНН,
  • принадлежность к холдингу,
  • адрес,
  • контактные данные дилера (телефон, адрес сайта, e-mail),

- а также таблицу динамики развития дилерских контрактов с 2015 года.

Цена: 10 000 руб.

Стоимость полного отчета: 30 000 руб.

Шаблоны данных предоставляются по запросу.

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