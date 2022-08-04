«Группа ГАЗ» в 2022 году начнет производство автобуса нового поколения

«Группа ГАЗ» ведет подготовку к серийному производству нового автобуса среднего класса CITYMAX-9, которое начнется на Павловском автобусном заводе в четвертом квартале 2022 года. Инвестиции «Группы ГАЗ» в организацию выпуска новой модели составят 1,78 млрд рублей, в том числе на создание дизельной версии будет направлено 940 млн рублей, из которых 470 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новая модель CITYMAX 9 создана на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Производство CITYMAX-9 на Павловском автобусном заводе начнется с дизельной версии, в дальнейшем линейка будет расширена за счет применения газовых и электрических моторов. В дизельной и газовой моделях CITYMAX-9 будет применяться двигатель ЯМЗ-534 и автоматическая коробка передач ГАЗ. Уровень локализации автобусов с двигателем ЯМЗ составит порядка 90%.

Автобус среднего класса CITYMAX-9 длиной 9 метров и вместимостью 77 пассажиров отличает самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 кв.м). Низкий уровень входа, просторная накопительная площадка с поясничными упорами, специально оборудованные места для инвалидных колясок, электрическая аппарель и система «книлинг», позволяющая понижать высоту пола на остановках, создают доступную городскую среду для маломобильных пассажиров. Большая площадь остекления дает наилучшую обзорность пассажирам и водителю. Две широкие двустворчатые двери обеспечивают удобство входа и выхода и позволяют ускорить пассажирообмен. Светодиодная подсветка предупреждает о закрытии дверей за счет изменения цвета.

CITYMAX-9 расширяет модельный ряд Павловского автобусного завода. Это первая заднемоторная модель автобуса в линейке предприятия, которая сегодня включает свыше 100 модификаций переднемоторных автобусов. Конструктивное решение с расположением мотора в задней части автобуса позволило организовать удобные широкие проходы между рядами сидений, просторную накопительную площадку и улучшить эргономику рабочего места водителя за счет снижения уровня шумов/вибраций и увеличения пространства в кабине. При этом общая площадь свободного пространства в автобусе больше, чем у аналогичных заднемоторных моделей конкурентов.

Кузов автобуса CITYMAX-9 изготовлен с применением современных композитных материалов, которые отличаются легкостью, практичностью и не подвержены коррозии. Снижение массы кузова, достигнутое благодаря применению композитных материалов, позволяет сократить расход топлива. За счет использования инновационных материалов в автобусе значительно снижен уровень шума.

Как рассказал президент «Группы ГАЗ»: Вадим Сорокин, CITYMAX-9 открывает принципиально новую линейку автобусов, которую компания будет развивать в ближайшие годы. При ее разработке инженеры «Группы ГАЗ» применили модульный подход, позволяющий выпускать широкий модельный ряд с различными вариантами дизайна и компоновок салона, со всеми типами двигателей – от дизельного до водородного. Новое поколение будет включать автобусы размерностью от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпускаться на всех автобусных заводах «Группы ГАЗ».

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Фото: «Группа ГАЗ»