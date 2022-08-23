В России набирают обороты «серые» поставки китайских автомобилей

В России активизировались посредники, предлагающие ввезти «под ключ» автомобили из Китая. По данным участников рынка, наибольшим спросом по этому каналу пользуются бензиновые автомобили массового сегмента, такие как Changan Uni-K, и премиальные электрокары, например, BYD Tang, пишет «Газета.Ru». При таких сделках большой риск потери денег, предупреждают эксперты.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», в июле в Россию было импортировано 25 тыс. легковых автомобилей, при этом доля новых машин составила лишь 32%, остальные – с пробегом.

Из иностранных государств привозят автомобили как юридические лица, так и обычные граждане, однако доля физических лиц постоянно растет. Так, если в феврале физлицами было импортировано только 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле этот показатель вырос в 10 раз – до 20%.

В сегменте автомобилей с пробегом ситуация иная: юридические лица практически не ввозят в страну подержанные машины – это делают обычные граждане. Начиная с января, доля физлиц превышает 90%, а уже в июле эта доля достигла 99%. Среди стран, из которых чаще всего импортируют машины, лидером остается Китай с долей в 80,6% по итогам второго квартала 2022 года.

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