«Урал» показал прототип беспилотного грузовика

Автомобильный завод «Урал» в рамках Международного форума «Армия-2022» представил прототип полностью автономного грузового автомобиля, построенного на шасси «Урал-432067-73» с колесной формулой 4х4.

Как пишет «Российская газета», грузовик оснащен техническим зрением и может эксплуатироваться с помощью пульта дистанционного управления или же полностью в автономном режиме. У прототипа отсутствует кабина для водителя и органы управления для человека, а сзади расположена цельнометаллическая бортовая платформа, на которой можно расположить груз общей массой до пяти тонн. Такая машина может быть использована для работы на опасных участках.

В движение беспилотник приводится с помощью 240-сильного двигателя, который работает в сочетании с автоматической коробкой передач. Также грузовик оснащен пневматической подвеской и антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Максимальная скорость, до которой может разогнаться беспилотник весом 6,4 тонны, составляет 80 км/ч. Грузовик, разработанный специально для вооруженных сил РФ, способен преодолевать различные препятствия, включая брод глубиной 700 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автозавод «Урал», который с 1 августа возобновил производство после планового корпоративного отпуска, рассчитывает нарастить суточный темп выпуска до 45 автомобилей против 33 – 36 машин ранее. По итогам 2022 года предприятие планирует выпустить 8,4 тыс. автомобилей, удвоить инвестиции в развитие, направив на реализацию проектов 4,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в прошлом году. Так, на автозаводе продолжается реализация инвестиционных проектов. Так, средства вкладываются в развитие продуктовой линейки, модернизацию производства и обновление основных фондов, технологии, в том числе информационные, инфраструктуру и реализацию социальных проектов, экологию и обеспечение пожарной безопасности. В числе ключевых проектов этого года – разработка и освоение производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомобилей «Урал» и колесной техники ООО «ОМГ» («Объединенная машиностроительная группа», в состав которой входит «Урал»), создание линейки тяжелых неполноприводных автомобилей, организацию производства надстроек автомобилей «Урал», проект «Арктический автобус».

Напомним, АЗ «Урал» входит в «Объединенную машиностроительную группу», возглавляемую Дмитрием Стрежневым. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с марта 2020 года «Объединенная машиностроительная группа» владеет 100% уставного капитала завода.

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Фото: Илья Максимов / РГ