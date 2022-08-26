Mercedes-Benz может продать завод в России

Компания Mercedes-Benz намерена продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, покупателем может стать дилер «Автодом». В Mercedes-Benz утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в России, и конкретных решений пока нет. По мнению экспертов, если завод будет продан, то покупатель едва ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes-Benz.

Напомним, в начале марта компания «Мерседес-Бенц Рус» приостановила экспорт легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления. На заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» выпускаются седаны Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность предприятия составляет более 20 тыс. автомобилей в год.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 8508 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz, что на 64,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во сколько обходится содержание автомобиля Mercedes (и не только) в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mercedes-Benz