Названы сроки презентации электромобиля Evolute

Новый электромобиль Evolute, производство которого будет налажено на липецком заводе «Моторинвест», будет презентован в последних числах августа в онлайн-формате. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, добавив, что данные о цене нового электрокара пока не разглашаются, но она будет сопоставима с автомобилями подобного класса на ДВС. Между тем, в рамках программы льготного автовредитования на электрокары Evolute можно получить скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.

«На данный момент в дилерской сети предусмотрено девять городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Липецк, Воронеж, Сочи, Ростов-на-Дону. Но пока преждевременно говорить, запустятся ли продажи одновременно во всех этих регионах. Также обслуживание на первом этапе будет осуществляться через дилерскую сеть», – рассказали в министерстве.

Напомним, производство и продажи электромобилей Evolute в России должны стартовать в сентябре. По неофициальным данным, первым поступит на рынок кроссовер i-JOY, в октябре появится еще одна модель, в ноябре – третья. Всего в модельном ряду Evolute будет три кроссовера различных классов, минивэн и седан, созданные на основе моделей Dongfeng, от которых их отличает лишь шильдик на радиаторной решетке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

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Фото: Evolute