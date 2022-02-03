Электрокар в России и Канаде: много общего, но отстаем во времени и скорости

Все началось с небольшой дискуссии в соцсетях, когда коллега разместила в Фейсбуке пост, связанный с электромобилями. Она написала: «Кому-то электрокары нравятся, а кто-то считает, что они не для нашего климата. Но я бы хотела поездить на Тесле...». Народ сразу откликнулся комментариями: про сложности с подзарядкой, про цены и про батареи, которые пока не утилизируются. И в этом хоре противников электричек неожиданно появилось позитивное мнение... Писала Елена Смигановская: «Отличная тема, коллеги! На мой взгляд, массовая электромобильность (EV-mobility) – это вопрос времени... и скорости законотворчества в разных странах. У меня есть опыт длительных тест-драйвов Tesla / Porsche / VW ID4 / и почти 9 месяцев эксплуатации Audi e-tron. Резюме однозначное: при всех сложностях на начальном этапе - адаптация привычек (при заправке) и не идеальность текущей инфраструктуры – я выбираю EV!». Мы тут же ухватились за возможность пообщаться с человеком, у которого был такой длительный опыт эксплуатации разных электромобилей. Оказалось, Елена успела покататься на «электричках» не только в России, но и во Франции, и в Канаде. Как она сама говорит, ее отношение к EV изменилось за пару лет от скепсиса до практически фаната машин на батарейках. И Франция, и Канада продвинулись в вопросе электрификации транспорта дальше, чем Россия, к тому же Канада по своему климату похожа на нашу страну – и мы забросали Елену вопросами: сколько стоят сейчас электромобили ТАМ; обсуждают ли канадцы достоинства электричек на своих кухнях; как решаются за границей вопросы подзарядки, если автовладелец живет в многоквартирном доме; куда девают батареи, когда они выходят из строя и правда ли, что установка новых аккумуляторов может составлять треть цены нового электромобиля? Постепенно входишь во вкус тишины... - Мое практическое знакомство с электромобилями началось несколько лет назад, - рассказала Елена. – Однажды зимним вечером на стоянке служебных авто меня ждал белый VW Golf Е-Hybrid. Я ничего не знала о машине. Села за руль, нажала привычные кнопки, но не услышала звук двигателя… Напряглась. Очень хотелось просто поехать домой, а не изучать эту «диковинную новинку». Нажала на педаль газа «на удачу», и автомобиль плавно тронулся с места, моргая какими-то незнакомыми мне пиктограммами. С тех пор, каждый раз, когда появлялась возможность протестировать электромобиль, я этим с удовольствием пользовалась. Когда говорят о преимуществах EV, обычно называют их экологичность и экономичность. Но я думаю, что их успех у рядового водителя не в этом. Точнее, не только в этом. Просто, если оба эти преимущества опустить, останется главное – комфорт и удобство для водителя и пассажиров. Как бы это вам объяснить? Вот есть понятие «загрязнение воздуха», а есть – «загрязнение посторонним шумом». Обычный автомобиль от посторонних шумов не спасает, он их добавляет. А в электромобиле комфортно в первую очередь потому, что ощущаешь себя свободным от звуков вообще: в салоне тихо. Постепенно к этому привыкаешь, входишь во вкус и уже не хочешь возвращаться в салон обычного автомобиля.

Ни один автомобиль с ДВС не сравнится с электрокаром по плавности хода В 2018 году, когда мы жили в Париже, у нас была возможность несколько дней поездить на Tesla 3. Да, первое, что бросается в глаза, когда садишься в салон – это другая внутренняя эргономика, отсутствие привычной коробки передач, но к этому легко привыкнуть… Далее надо решить задачу, где бы припарковаться так, чтобы зарядить машину во время стоянки. Многие знают, что найти парковку в Париже проблематично, а с электромобилем тем более. Уже тогда во Франции электромобили не были редкостью, а значит, были и парковочные места с зарядными станциями. Однако, как раз потому, что платить за парковку заряжающегося электромобиля не нужно, найти свободное место было совсем не просто. Конечно, в первую очередь электромобили привлекают новаторов, в России так точно. В Европе и Америке этому активно способствует законодательство, программы субсидий при покупке и «зеленый» маркетинг. Также есть различные местные «фишки», как например, в Канаде (в провинции Онтарио): согласно правилам движения, по крайней левой полосе многих магистралей можно ехать, только если в машине находится не менее 2 человек. Эта полоса считается самой скоростной, то есть ехать по ней – как бы привилегия. Но если у тебя E-mobile, ты можешь ехать по «крайней левой» без ограничений. Мне повезло, что мой «электро»-опыт начался с премиальных «Порше» и «Ауди». Самый большой «wow-эффект» случился в 2019 году, когда несколько дней мы тестировали Porsche Taycan. Он был очень красивого голубого цвета «Fozen Blue» - такой не может не привлечь внимание.

Да, для многих женщин цвет автомобиля имеет огромное значение. Мы хотим ездить на красивых машинах и выделяться из общей серой массы. И «премиалы» это знают, когда предлагают роскошные окраски кузова. Например, когда мы ездили на Аudi e-tron – это был автомобиль ярко-оранжевого цвета, который тоже трудно не заметить. Машина везде привлекала внимание, и не раз на парковках к нам обращались с вопросами и просьбой «рассмотреть поближе». Но, помимо уникального цвета и элегантного салона, главное – это ощущения от управления таким авто. Такую машину уже не назовешь «железным конем», здесь совершенно другие ассоциации. Это космический корабль.

Возникает такое почти забытое детское ощущение, когда улыбка растягивается «до ушей» сама собой, когда вместо правильных наречий, положенных произносить образованному человеку, вырывается только: «Класс! Супер!». Динамика, интерьер, звук – настроив на «Порше» Electric Sport Sound и разогнавшись чуть более 100 км, я сразу почувствовала себя Алисой из того самого Будущего. И при всем этом – удивительная плавность хода. Ни один автомобиль с ДВС не сравнится по плавности хода с современным электромобилем. Это преимущество априори имеют все электромобили, не только премиальные. Например, «народный» VW ID.4 (мощностью 201 л.с.) плавно разгоняется до 100 км/ч примерно за 8 секунд; при этом задний привод и устойчивость на трассе (благодаря весу батареи) оставляют прекрасные ощущения…

В Канаде климат похож на российский, но есть нюансы Я считаю, что интересно и практически целесообразно сравнивать рынок России именно с Канадой по развитию E-mobility, а не с Европой или Китаем. Много вполне сопоставимых факторов: климатические условия, расстояния, но есть и важные отличия. Пять лет назад количество электромобилей в Канаде было менее 1% - то есть, примерно такое же процентное соотношение, как в России сейчас. В 2021 году уже почти 5% новых автомобилей, купленных на канадском авторынке, были с электрическим двигателем (в том числе гибридные). Да, Канада примерно такая же большая с точки зрения географической протяженности, и плотность населения в разных местах отличается, как у нас. Но здесь очень много людей живет в коттеджах или таунхаусах, с парковкой у дома даже в больших городах. Чисто теоретически у них меньше проблем с зарядкой машин, чем у россиян, живущих в городских многоэтажках. В Канаде в больших городах относительно современная застройка и инфраструктура – то есть, почти все многоэтажные дома и офисы имеют подземные паркинги, а значит, и возможность доступа к «розетке» для подзарядки.

Главное отличие в том, что правительство страны активно продвигает повестку снижения выбросов CO2. Летом 2021 года объявлено, что Канада будет стремиться к тому, чтобы к 2035 году ВСЕ новые продаваемые автомобили были ZEM – zero-emission vehicle (автомобили с нулевыми выбросами). Для этого вводятся новые законы, выделяются средства из бюджета как на поддержку продаж, так и на развитие зарядной инфраструктуры. Любопытно, что в Канаде, каждая провинция имеет свое правительство и свои законы. Сейчас только две провинции из 10 имеют особые законодательные инициативы для EV – Британская Колумбия/British Columbia (на юго-западе страны) и Квебек/Quebec (на северо-востоке). Соответственно и уровень продаж электромобилей в этих регионах самый высокий. Сегодня здесь официально предлагается несколько десятков моделей электрокаров. Но с точки зрения доступности – есть проблемы с доставкой заказанных машин, долгие сроки ожидания. Однако для покупки нового электрокара канадцы готовы «встать в очередь» и внести предоплату, что для местного рынка вообще-то нетипично. Трудности с подзарядкой В Канаде уже давно создана и активно развивается сеть зарядных станций. Конечно, удобнее всего решать вопросы зарядки батареи, когда живешь в частном секторе. Я плохо представляю, как можно содержать электромобиль, живя в многоэтажке без паркинга. Мы живем в частном доме, заряжали электромобили обычно дома от обычной розетки в гараже. Для ежедневных поездок запас хода на 300 – 400 км более чем достаточный.

Audi e-tron мы эксплуатировали долго, в разные сезоны. Однажды решили поехать в Монреаль, расстояние до которого более 500 км. Готовясь к поездке, проверили, где есть станции быстрой зарядки, смирились с тем, что дорога займет минут на 30 – 40 больше обычного, но в итоге поездку перенесли, а e-tron вскоре пришлось менять на другой автомобиль, поэтому «страшных» историй о сложностях у меня не будет. Путешествуя по провинции в пределах 300 км, мы сознательно хотели попробовать различные варианты подзарядки. Даже не нуждаясь в киловаттах, мы заезжали на заправки около торговых центров, на подземные парковки в центре города, чтобы на практике понять все привилегии и/или сложности владельцев электромобилей.

Выяснилось, что в городе зарядных станций много, найти место несложно. Удобно: можно зайти в кафе или магазин, а автомобиль поставить на подзарядку. Но тут мы столкнулись с тем, что часто ты вынужден решать своеобразный квест, если приезжаешь в незнакомое место. У разных производителей по-разному устроены алгоритмы: одни принимают карточки, другие – нет, третьи принимают карточки только определенного вида. К этому надо быть готовыми. А еще надо быть готовыми к тому, что вам может помешать обыкновенный человеческий фактор: всегда находится кто-то, кто оставит свой автомобиль даже там, где написано «только для электромобилей» и не дает тебе возможности подъехать к «розетке». В итоге нарисованная в голове идиллия, что ты пьешь кофе, а машина пока заряжается, не всегда складывается.

Насколько влияет холод? Да, действительно, мощность батареи падает в морозные дни, примерно на 10% (здесь только могу говорить про e-tron). То есть, в день на одной зарядке ты можешь проехать не 300, а к примеру, 260 км. Но на поездки каждый день это никак не влияет. Потеря энергии происходит не только зимой, но и летом – при работающем на полную мощность кондиционере. Конечно, летом теряется немного меньше, чем зимой. Но я бы лучше так сказала: многое зависит от вашей манеры вождения: и на авто с ДВС можно проехать, расходуя 14 л бензина на 100 км, а можно 11 литров… Так и с запасом хода электродвигателя. В остальном все довольно просто. Небольшие казусы с зарядкой у нас возникали дважды, об этом сегодня вспоминаем с улыбкой. В самом начале была ситуация, когда муж посчитал, что он включил подзарядку и спокойно пошел спать. Наутро оказалось, что он чего-то там «недожал», батарея окончательно разрядилась и утром возникли сложности с поездкой на работу... Второй эпизод произошел с нашим соседом, который готов был поменять свой «обыкновенный» Maserati на Audi, только бы испытать электроновинку. Мы дали ему машину на несколько выходных дней. В конце уик-энда ему понадобилось ее зарядить. Вечером он легко включил авто в розетку, а вот утром никак не мог понять, как отсоединить станцию. Провозился долго, боялся что-то сломать, стал нам звонить, почти паникуя. По телефону объяснить не получилось – и нам пришлось срочно возвращаться домой.

Поделившись своими историями, Елена Смигановская ответила еще на несколько наших вопросов. - И все-таки, сколько сегодня электромобилей в Канаде? Большой ли выбор в модельной линейке? Больше, чем в России (официально у нас чуть больше 10)? - Доступная статистика по канадскому рынку электромобилей есть с 2017 года, когда BEV+PHEV составили 1% продаж от всего рынка легковых автомобилей. Но уже в 2020 году это было 3,5% рынка (53 353 шт.), в 2021 году – 4,8% (41 291 шт). Понятно, что в 2021 году объем продаж существенно снизился из-за закрытых дилерских центров в периоды пандемии и дефицита автомобилей почти у всех производителей. Говоря о модельном ряде, важно понимать, что в стране выделяют 2 типа ZIM (zero-emission vehicle) – автомобили без выхлопных газов BEV, работающие только на электробатарее, и PHEV (батарея+ДВС). У PHEV – когда заканчивается зарядка батареи, подключается ДВС. Так вот, на конец 2020 года в продаже на рынке было доступно 57 моделей (это и BEV, и PHEV). Сейчас, вероятно, уже больше. Например, продажи VW ID стартовали в 3 квартале 2021 года. Если же разложить 57 предлагаемых моделей на чисто электрические и гибриды, то это: 21 модель – BEV (лидер среди них – Tesla Y/X) и 36 – PHEV (лидер – Toyota Prius). Важно, что, по данным опроса, проведенного в декабре 2020 года, 60% канадцев говорили о том, что следующий автомобиль, который они намерены приобрести – будет электрокаром. - Сколько стоит в Канаде самый недорогой из электромобилей? - Если смотреть 100% электрические, то Chevrolet Bolt можно приобрести по цене от 38 000 канадских долларов. Интересно, что при покупке Bolt EV компания рекламирует по акции бесплатную установку зарядной станции (уровня 2) дома у покупателя. Сопоставимая с Bolt цена и у Nissan Leaf. Но не забываем, что мало кто в Северной Америке делает такие покупки за наличные. Абсолютное большинство всех автомобилей приобретается в кредит и/или лизинг, а, следовательно, рассчитывается ежемесячный платеж. Что касается гибридных версий, то популярный среди PHEV Hyundai Ioniq стоит от 32 600 канадских долларов, Toyota Prius prime – от 33 550. - Понятно, что в Канаде уровень жизни выше, чем в России, но все равно хочется как-то прикинуть, сколько месяцев или лет необходимо канадцу, чтобы накопить на самый недорогой новый электромобиль. Вот какой сейчас средний уровень зарплаты в стране? - Получится весьма приблизительно. Потому что принцип подсчета доходов в Канаде другой. Здесь принято считать «зарплату гросс» – это общая сумма, полученная за год, причем, до уплаты налогов. Например, в 2020 году такой средний годовой уровень был порядка 54 630 канадских долларов (данные с местных сайтов по трудоустройству). Вообще, как и в России, диапазон очень большой; но важное отличие – прогрессивная шкала налогов и сложная схема расчетов, которая зависит практически от всего: места проживания, семейного статуса и прочего. И все это рассчитать и оплатить каждый канадец должен сам. В итоге на оплату налогов у них в процентном соотношении уходит больше, чем у нас. Например, с указанной суммы нужно уплатить примерно 16%. Кстати, здесь также гораздо выше налоги на собственность – на недвижимость, на личный автомобиль. Таким образом, стимулирование продаж EV посредством льготного налогообложения дает хороший эффект. В частности, при покупке электромобиля стоимостью до 55 000 долларов налоговая льгота может составить от 2500 до 5000 долларов, в зависимости от провинции. - Во сколько обходится одна подзарядка электромобиля? Хочется попробовать самостоятельно подсчитать экономию, сравнив с ценой на бензин – в расчете на 100 км хода. - Цены на электричество и топливо разные в разных провинциях и разные тарифы в зависимости от времени суток и сезона. Канадские сайты и автолюбители, которые сравнивают машины с ДВС и батареей, сходятся на следующем. Стоимость владения EV в среднем в 4 раза меньше, чем машины на бензине: водитель экономит от 1500 до 2000 долларов в год на топливе, при пробеге около 20 тысяч км в год. Но это с учетом подзарядки в основном дома в ночное время. Говоря об экономии и выгоде, местные эксперты просчитывают обычно такие параметры, как стоимость автомобиля, скидки, налоги, топливо, расходы на ТО, страхование, и сравнивают с похожими бензиновыми версиями. При текущих ценах понятно, что экономии за 2 – 3 года владения практически нет, а вот начиная с 4 – 5 лет – да. Например, когда сравнили стоимость владения Chevrolet Bolt и Volkswagen Golf GTI, расчеты показали, что при условии эксплуатации от 5 лет выгода владельца электромобиля может составить более 10 000 долларов. И это при том, что мы сейчас вообще не вспоминали об экологической/инновационной привлекательности автомобиля на батарее! - Сколько зарядных станций в Канаде? - По всей Канаде официально насчитывается более 15 000 доступных публичных зарядных станций. А что касается планов развития, то в разных источниках содержится немного противоречивая информация. Читала, что только в 2022 году планируется установить еще 18 000 тысяч станций. Думаю, это вполне реально, так как несколько крупных компаний сейчас активно осваивают рынок Северной Америки и правительство поддерживает эту работу, помогая не только на словах, но и софинансированием некоторых проектов. Существует 2 типа станций – для долгой зарядки и быстрой. Разные компании называют их по-разному – level 2, level 3, другие используют аббревиатуры. В это не обязательно вникать, до тех пор, пока не задался конкретным вопросом – где подзарядиться. Для этого есть несколько приложений и сайтов, где легко найти любую информацию. При чем не только по Канаде, но и по США, ведь границы до пандемии были открыты, и граждане двух стран могли легко путешествовать. В процессе эксплуатации EV для нас стала очевидной такая последовательность выбора: дома от розетки в гараже; на парковке торговых центров при поездках по магазинам; на парковке у офиса; на стоянках в аэропорту. - Сколько живет батарея для электромобиля? После какого срока или пробега ее нужно менять? Во что это обходится (сама батарея и услуга по ее замене)? Как происходит в Канаде этот процесс – батарею снимают на сервисе и потом сервис сам ее утилизирует? - Я не нашла никакой статистики по срокам или процедурам замены батарей. Производители дают на батареи долгосрочные гарантии. Например, VW гарантирует бесперебойную работу батареи на 160 000 км пробега или 8 лет эксплуатации. На официальном сайте (в Канаде) есть краткая информация по устройству и рекомендуемым правилам эксплуатации, так как известно, что именно этот вопрос самый непонятный для клиентов... Соответственно компания VW информирует о плане «Rs for EV batteries» – Reusing-Remanufacturing-Recycling. На русском это можно перевести как «План 3-R»: Повторное использование-Повторное производство-Переработка.