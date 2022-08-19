Haval намерен локализовать производство в России на 80%

Завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области в ближайшие 6 лет планирует достигнуть уровня локализации более 80%. Производственный комплекс предприятия включает в себя цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов, сообщает пресс-служба Минпромторга. В настоящее время каждые три минуты с конвейера «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» сходит новый автомобиль, а при увеличении загрузки новая машина может выпускаться каждые полторы минуты.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за семь месяцев 2022 года в России было куплено 14723 автомобиля Haval, что на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6912 реализованных машин (рост в 3,7 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.

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Фото: Haval