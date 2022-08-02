Российский автопром под санкциями (выпуск третий). Июль

С самого начала военной операции России в Украине мы начали вести хронику событий в российском автопроме, поскольку все эти события рикошетом ударили по производственному сектору: одни заводы остановили сборку, другие приняли решение продать свой бизнес, третьи - вынуждены были строить новые логистические цепочки, приноравливаясь к изменившимся условиям и к новым партнерам. В июле наша хроника пополнилась новыми событиями, в ней появились новые точки отсчета. Мы сознательно не даем их оценку. Перед вами - голые факты, без комментариев. Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь .

АВТОВАЗ 1 июля отчитался, что в июне выпустил более 7 тыс. автомобилей, как и планировал.

С июля Ульяновский автозавод перешел на выпуск упрощенных версий автомобилей УАЗ «Патриот» и СГР («Буханка»), без системы ABS.

К 1 июля мониторинг цен на авторынке показал, что компании, которые остались работать на рынке в России, в июне не повышали цены на свои продукты. Понижение цен отмечено у модельного ряда BMW (на 11 – 20%).

Горьковский автозавод объявил, что в июле будут работать в режиме полной рабочей недели, несмотря на санкции, введенные в отношении Группы ГАЗ с 25 мая.

4 июля «Группа ГАЗ» на INNOPROM 2022 показала электробус большой вместимости, водоробус и другие перспективные модели.

В первых числах июля Глава Минпромторга выступил с прогнозом по ценам на авторынке: Мантуров уверен, что они будут снижаться.

Подведены итоги продаж на рынке новых легковых автомобилей за июнь. Объем продаж оказался выше показателей мая на 19%, но ниже, чем год назад - на 77%.

4 июля Минпромторг озвучил суммы, которые Правительство готовится выделить на поддержку спроса на авторынке - 20,7 млрд рублей (по прогнозу, это позволит простимулировать почти 10% выпуска новых машин).

Зафиксировано, что доля «китайцев» на российском рынке в июне достигла 21%.

В июне 2022 года в России реализовано новых коммерческих автомобилей на 41% больше, чем в мае. Продажи грузовых по отношению к маю выросли на 35%, LCV - на 59%, автобусов - на 12%.

5 июля глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что во втором полугодии на предприятии планируется собрать до 100 тысяч автомобилей (если запустят LADA Largus - то до 120 тысяч).

6 июля АВТОВАЗ объявил о старте продаж LADA Granta Drive Active 2022 модельного года, разработанного подразделением LADA Sport. Начальная стоимость модели на 14,5% ниже цены предыдущей версии.

6 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве будет собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич». Заявлено также, что первые 600 автомобилей завод выпустит уже в 2022 году (из них около 200 будут на электротяге)

Грузовики из КНР в июне заняли более 30% российского рынка.

В июне в странах ЕАЭС произведено автомобильной техники на 20% больше, чем в мае.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что в ближайших планах предприятия - создание кроссовера на базе LADA Vesta.

Пресс-служба «АВТОТОРа» сообщила, что в 2023 году в рамках СПИК компания планирует запуск семи новых заводов, на которых будут производиться электромобили и автокомпоненты.

В России снова стали продаваться новые автомобили экостандарта «Евро-2». Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных обнаружили, что в июне россияне купили 257 таких новых автомобилей.

11 июля стало известно, что «Росатом» готовится открыть в Москве производство литий-ионных батарей для электромобилей.

11 июля АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства кросс-универсала LADA Granta Cross (в упрощенной версии Classic’22).

13 июля на АВТОВАЗе возобновилось производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend (в упрощенной версии Classic’22).

Продажи коммерческой техники в 1 полугодииснизились на 29%.

14 июля в России возобновились программы льготного автокредитования и лизинга на новых условиях.

Производство легковых автомобилей в России в 1 полугодииснизилось на 60%, антирекорд был в мае.

18 июля заявлено, что производственная площадка Aurus (Татарстан) готовится к серийному производству внедорожника Komendant.

В России временно легализовали импортные иномарки без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

18 июля стало известно, что предприятие «Чеченавто», выпускающее седаны LADA Granta, планирует начать сборку автомобилей «ГАЗель».

В Нижнем Новгороде состоялся показ ходового прототипа отечественного электрокроссовера E-NEVA от оборонного концерна «Алмаз-Антей».

19 июляюрлицам разрешили «всерую» поставлять автомобили в Россию без ОТТС.

Автозавод «Урал», который с 18 по 31 июля находился в плановом корпоративном отпуске, объявил, что с 1 августа вернется к работе и нарастит суточный темп выпуска до 45 автомобилей.

Компания Volvo Group начала сокращать персонал в российских подразделениях. Завод в Калуге продолжает оставаться в режиме приостановки работы (с конца февраля).

Итальянский производитель Iveco принял решение свернуть бизнес в России и выйти из совместного предприятия «Ивеко-АМТ» в Челябинской области, которое занималось лицензионной сборкой грузовиков Iveco (завод стоит с начала марта).

20 июля компания Volkswagen объявила, что закрывает свой офис в Нижнем Новгороде и уходит с производственной площадки на ГАЗе. Пока речь не идет о закрытии производства.

20 июля АВТОВАЗ сообщил, что начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах.

Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два – три года, если гражданин покупает отечественный автомобиль.

С 20 июля Ульяновский автозавод начал предлагать покупателям автомобили с урезанным оснащением.

Горьковский автозавод объявил, что ведет подготовку к серийному производству автомобиля нового поколения «Соболь NN», которое планируется запустить в четвертом квартале 2022 года.

По данным мониторинга «АВТОСТАТ», на середину июля 2022 года в России стало на сотню автодилеров меньше.

22 июля Ульяновский автозавод объявил, что заморозил проект по выпуску электрифицированного внедорожника на базе УАЗ «Хантер» в связи с политической обстановкой и санкциями.

26 июля АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером.

28 июля стало известно, что немецкий автоконцерн Volkswagen начал подготовку к продаже своего завода в Калуге.

Издержки немецкого автоконцерна Mercedes-Benz из-за приостановки деятельности в России по итогам первого полугодия 2022 года достигли 709 млн евро.

По данным Росстата, за шесть месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 281 тыс. легковых автомобилей, что на 61,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июне выпущено 13 тыс. машин – это на 89% меньше, чем годом ранее.

28 июля стало известно, что Aurus инвестирует более 4,7 млрд рублей в производство гибридного автомобиля.

Тольяттинская компания «ТПВ Рус» заключила соглашение о покупке у мирового поставщика автомобильных кресел – турецкой Martur – производственных мощностей завода в Ульяновске.

29 июля АВТОВАЗ заявил, что в августе намерен вернуться к полной рабочей неделе - пять дней в двухсменном режиме (весь июль была «четырехдневка»).

Французы подсчитали, что Renault получила 2,3 млрд евро убытка от прекращения деятельности в России.

Фото: АВТОВАЗ