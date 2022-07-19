Volvo начала сокращение сотрудников в России

Компания Volvo Group начала сокращать персонал в российских подразделениях для адаптации к изменившимся условиям. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе автопроизводителя, отметив, что компания не принимала решение об уходе с российского рынка.

Условия, на которых будут увольнять сотрудников, и количество увольняемых сейчас определяет руководство российского офиса Volvo Group. Каких подразделений коснутся сокращения, в компании не уточнили. Напомним, компания Volvo Cars приостановила поставки автомобилей в Россию c 1 марта 2022 года, при этом Volvo Car Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ.

Между тем, завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения. Сотрудники предприятия в настоящий момент продолжают находиться в режиме простоя, сообщили в Volvo Group. Напомним, завод в Калуге приостановил работу в конце февраля из-за невозможности импорта автокомпонентов и деталей. На сегодняшний день завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, включающий в себя цех по сварке и окраске кабин площадью 25 тыс. кв.м и цех готовой продукции площадью 45 тыс. кв.м (вместе со складом и офисно-административными помещениями). Оба предприятия замкнуты в единый производственный цикл. Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group составили порядка 300 млн евро. Кроме того, своевременную доставку комплектующих к сборочным постам обеспечивает таможенно-логистический комплекс Volvo, открытый в 2012 году на территории заводского кластера.

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Фото: Volvo