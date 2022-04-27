Автомобильный рынок России - 2022

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Раздел I. Производство.
Производство автомобильной техники в России
Динамика производства легковых автомобилей
Структура производства легковых автомобилей
Динамика производства грузовых автомобилей
Структура производства грузовых автомобилей
Динамика производства автобусов
Структура производства автобусов
Экспорт легковых и грузовых автомобилей
Итоги сборки иномарок в России
Основные предприятия автопрома РФ
Прочие предприятия
Раздел II. Продажи.
Легковые автомобили
Марочная структура рынка легковых автомобилей в РФ
Модельная структура рынка легковых автомобилей в РФ
Динамика продаж легковых автомобилей
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Выручка от продажи автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка
Лидеры продаж по классам
Сегментация рынка
Региональная структура продаж иномарок
Динамика импорта легковых автомобилей
Структура импорта легковых автомобилей
Динамика и емкость рынка автокредитования
Динамика развития дилерских сетей
Изменения в дилерских сетях производителей
География дилерских сетей
Прогноз развития рынка легковых автомобилей в РФ
Характеристика марок легковых автомобилей, присутствующих на рынке РФ
Легкие коммерческие автомобили (LCV)
Рынок новых LCV в России
Региональная структура рынка новых LCV
Импорт LCV в Россию
Прогноз развития рынка LCV в России
Грузовые автомобили (MCV И HCV)
Импорт грузовых автомобилей в Россию
Среднетоннажные грузовые автомобили (MCV)
Рынок новых MCV в России
Региональная структура рынка новых MCV
Прогноз развития рынка MCV в России
Крупнотоннажные грузовые автомобили (HCV)
Рынок новых HCV в России
Региональная структура рынка новых HCV
Прогноз развития рынка HCV в России
Автобусы
Рынок новых автобусов в России
Региональная структура рынка новых автобусов
Импорт автобусов в Россию
Прогноз развития рынка автобусов в России
Характеристика основных игроков рынка коммерческой техники в России
Раздел III. Парк
Парк легковых автомобилей
Парк легких коммерческих автомобилей
Парк грузовых автомобилей
Парк автобусов
Характеристика региональных парков
Раздел IV. Приложения
Представляем вашему вниманию двадцатый по счету выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2021 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.
В минувшем году продажи коммерческой техники (LCV, грузовые автомобили, автобусы) в общей сложности составили 253,4 тысячи экземпляров, что на 31,8% больше показателя годичной давности. Реализация новых легковых автомобилей в России выросла на 3,3% до 1,54 млн экземпляров. Что касается автопрома, то в 2021 году в Российской Федерации было выпущено 1,57 млн единиц автомобильной техники, это на 9,2% больше по сравнению с результатом предыдущего года.
Ситуация на рынке новых легковых автомобилей в 2021 году примечательна тем, что в этом периоде присутствовал значительный объем неудовлетворенного спроса. Он был вызван постоянным дефицитом поставок продукции большинства ведущих марок из-за недостаточного производства электронных компонентов, разрыва логистических цепочек и роста стоимости сырья и материалов. При этом происходила рекордная динамика увеличения цен на автомобили не только со стороны производителей, но и за счет маркетинговой политики дилеров.
Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и наиболее качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов.
Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России - 2022» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.