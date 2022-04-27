Представляем вашему вниманию двадцатый по счету выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2021 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.

В минувшем году продажи коммерческой техники (LCV, грузовые автомобили, автобусы) в общей сложности составили 253,4 тысячи экземпляров, что на 31,8% больше показателя годичной давности. Реализация новых легковых автомобилей в России выросла на 3,3% до 1,54 млн экземпляров. Что касается автопрома, то в 2021 году в Российской Федерации было выпущено 1,57 млн единиц автомобильной техники, это на 9,2% больше по сравнению с результатом предыдущего года.

Ситуация на рынке новых легковых автомобилей в 2021 году примечательна тем, что в этом периоде присутствовал значительный объем неудовлетворенного спроса. Он был вызван постоянным дефицитом поставок продукции большинства ведущих марок из-за недостаточного производства электронных компонентов, разрыва логистических цепочек и роста стоимости сырья и материалов. При этом происходила рекордная динамика увеличения цен на автомобили не только со стороны производителей, но и за счет маркетинговой политики дилеров.

Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и наиболее качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов.

Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России - 2022» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.