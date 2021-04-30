Автомобильный рынок России - 2021

Представляем вашему вниманию девятнадцатый по счету выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2020 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.

Новый мировой экономический кризис, произошедший в 2020 году вследствие пандемии коронавируса и резкого падения мировых нефтяных цен, привел к заметному спаду рынка новых автомобилей в России. При этом стоит обратить внимание на то обстоятельство, что спад мог бы оказаться более глубоким, если бы Правительство РФ не запустило в действие целый ряд мер господдержки автопрома и авторынка, а во второй половине года не произошел резкий рост потребительского спроса, спровоцированный динамичным ростом цен на автомобили и неопределенностью ситуации со второй волной пандемии.

Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и наиболее качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов.

Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России-2020» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.