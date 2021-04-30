Автомобильный рынок России - 2021

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Раздел I. Производство.
Производство автомобильной техники в России
Динамика производства легковых автомобилей
Структура производства легковых автомобилей
Динамика производства грузовых автомобилей
Структура производства грузовых автомобилей
Динамика производства автобусов
Структура производства автобусов
Экспорт легковых и грузовых автомобилей
Итоги сборки иномарок в России
Основные предприятия автопрома РФ
Прочие предприятия
Перспективные предприятия
Раздел II. Продажи.
Легковые автомобили
Марочная структура рынка легковых автомобилей в РФ
Модельная структура рынка легковых автомобилей в РФ
Динамика продаж легковых автомобилей
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Выручка от продажи автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка
Лидеры продаж по классам
Сегментация рынка
Региональная структура продаж иномарок
Динамика импорта легковых автомобилей
Структура импорта легковых автомобилей
Динамика и емкость рынка автокредитования
Динамика развития дилерских сетей
Изменения в дилерских сетях производителей
География дилерских сетей
Прогноз развития рынка легковых автомобилей в РФ
Характеристика марок легковых автомобилей, присутствующих на рынке РФ
Легкие коммерческие автомобили (LCV)
Рынок новых LCV в России
Региональная структура рынка новых LCV
Импорт LCV в Россию
Прогноз развития рынка LCV в России
Импорт грузовых автомобилей в Россию
Среднетоннажные грузовые автомобили (MCV)
Рынок новых MCV в России
Региональная структура рынка новых MCV
Прогноз развития рынка MCV в России
Крупнотоннажные грузовые автомобили (HCV)
Рынок новых HCV в России
Региональная структура рынка новых HCV
Прогноз развития рынка HCV в России
Автобусы
Рынок новых автобусов в России
Региональная структура рынка новых автобусов
Импорт автобусов в Россию
Прогноз развития рынка автобусов в России
Характеристика основных игроков рынка коммерческой техники в России
Раздел III. Парк
Парк легковых автомобилей
Парк легких коммерческих автомобилей
Парк грузовых автомобилей
Парк автобусов
Характеристика региональных парков
Раздел IV. Приложения
Представляем вашему вниманию девятнадцатый по счету выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2020 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.
Новый мировой экономический кризис, произошедший в 2020 году вследствие пандемии коронавируса и резкого падения мировых нефтяных цен, привел к заметному спаду рынка новых автомобилей в России. При этом стоит обратить внимание на то обстоятельство, что спад мог бы оказаться более глубоким, если бы Правительство РФ не запустило в действие целый ряд мер господдержки автопрома и авторынка, а во второй половине года не произошел резкий рост потребительского спроса, спровоцированный динамичным ростом цен на автомобили и неопределенностью ситуации со второй волной пандемии.
Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и наиболее качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов.
Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России-2020» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.