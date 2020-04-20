Автомобильный рынок России - 2020

Раздел I. Производство

Производство автомобильной техники в России

Динамика производства легковых автомобилей

Структура производства легковых автомобилей

Динамика производства грузовых автомобилей

Структура производства грузовых автомобилей

Динамика производства автобусов

Структура производства автобусов

Экспорт легковых и грузовых автомобилей

Итоги сборки иномарок в России

Основные предприятия автопрома РФ

Прочие предприятия

Перспективные предприятия

Раздел II. Продажи

Легковые автомобили

Марочная структура рынка легковых автомобилей в РФ

Модельная структура рынка легковых автомобилей в РФ

Динамика продаж легковых автомобилей

Ценовые параметры рынка

Емкость рынка

Выручка от продажи автомобилей по брендам

Ценовая сегментация рынка

Лидеры продаж по классам

Сегментация рынка

Региональная структура продаж иномарок

Динамика импорта легковых автомобилей

Структура импорта легковых автомобилей

Динамика и емкость рынка автокредитования

Динамика развития дилерских сетей

Изменения в дилерских сетях производителей

География дилерских сетей

Прогноз развития рынка легковых автомобилей в РФ

Характеристика марок легковых автомобилей, присутствующих на рынке РФ

Легкие коммерческие автомобили (LCV)

Рынок LCV в России

Региональная структура рынка LCV

Импорт LCV в Россию

Прогноз развития рынка LCV в России

Импорт грузовых автомобилей (MCV и HCV) в Россию



Среднетоннажные грузовые автомобили (MCV)

Рынок MCV в России

Региональная структура рынка MCV

Прогноз развития рынка MCV в России

Крупнотоннажные грузовые автомобили (HCV)

Рынок HCV в России

Региональная структура рынка HCV

Прогноз развития рынка HCV в России

Автобусы

Рынок автобусов в России

Региональная структура рынка автобусов

Импорт автобусов в Россию

Прогноз развития рынка автобусов в России

Характеристика основных игроков рынка коммерческой техники в России

Раздел III. Парк

Парк легковых автомобилей

Парк легких коммерческих автомобилей

Парк грузовых автомобилей

Парк автобусов

Характеристика региональных парков

Раздел IV. Приложения