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Автомобильный рынок России - 2020

Автомобильный рынок России - 2020

Дата выхода: 20.04.20
Формат: PDF
48 100 руб.
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Предлагаем вашему вниманию восемнадцатый выпуск нашего ежегодного справочника «Автомобильный рынок России», который посвящен итогам 2019 года. Традиционно в нём содержится статистика и аналитика по производству, продажам и парку автомобильной техники в нашей стране.

Как и прежде, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» старались предоставить вам самую полную и качественную информацию. Помимо разбивки парка автомобильной техники в России на основные сегменты (легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы), мы также предоставляем данные по годам выпуска и в структуре брендов. 

Отметим, что при подготовке справочника «Автомобильный рынок России-2020» использовалась онлайн-система анализа автомобильных региональных данных RADAR  (Russian Automotive Data Analytics & Research), разработанная агентством «АВТОСТАТ». Эта система позволяет работать с огромными массивами данных по всем типам транспортных средств и во всех регионах России. Кроме того, RADAR позволяет отслеживать потоки продаж автомобилей и визуализировать информацию на картах.

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