Минпромторг поддержал инициативу по «заморозке» транспортного налога

Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два – три года, если гражданин покупает отечественный автомобиль. Однако в ведомстве отметили, что за налоговую сферу отвечает Минфин, куда предложение пока не поступало, но там готовы его рассмотреть, пишет газета «Известия».

Как отмечают эксперты, сейчас основная проблема не в размере сбора и доступности российских машин, а в том, что на рынке нет тех иностранных автомобилей, которые хотели бы приобрести россияне. В такой ситуации освобождение от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения продукции отечественных производителей, а не реальной поддержкой потребителей.

Действительно, если учесть, что транспортный налог на LADA Granta сегодня составляет порядка 2,5 тысячи рублей – за три года суммарная экономия выливается всего в 7,5 тысячи. Сомнительно, что эта «выгода» может сколько-нибудь серьезно повлиять на рыночный спрос.

В свою очередь, в Минпромторге считают, что проблем с насыщением российского рынка автомобилями сейчас нет, а есть лишь проблема высоких цен. Ее предпочитают решать, выделив в 2022 году 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили, в том числе 10,2 млрд рублей – на госпрограмму льготного автокредитования.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».