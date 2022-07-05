Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде

Компания Volkswagen закрывает свой офис в Нижнем Новгороде и уходит с производственной площадки на ГАЗе. Как сообщила «Газете.Ru» официальный представитель «Фольксваген Груп Рус» Наталья Костюкович, компания приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде с учетом общего высокого уровня неопределенности и невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление производства на мощностях ГАЗа.

Также она отметила, что сокращение касается не производственного персонала ГАЗа и не производственной площадки, на которой велась контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda, а только собственных сотрудников «Фольксваген Груп Рус». В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек, большинство из них приняли предложение добровольно покинуть компанию.

В свою очередь, в «Группе ГАЗ» заявили, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка для «Фольксваген Груп Рус», не планируется, и ГАЗ ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей.

На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia. В начале марта их производство было остановлено из-за проблем с поставками комплектующих, с тех пор сотрудники предприятия находятся в простое с сохранением 2/3 заработной платы. По словам участников рынка, запасов уже собранных в Нижнем Новгороде автомобилей Volkswagen и Skoda хватит еще на несколько месяцев продаж. В дальнейшем дилеры этих марок рассматривают различные варианты для наполнения складов, в том числе завоз автомобилей из единого таможенного пространства стран ЕАЭС и параллельный импорт.

Напомним, в июне 2011 года «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях ГАЗа. В организацию производства мощностью 132 тыс. легковых партнеры инвестировали 300 млн евро. В июне 2017 года компания «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о расширении совместного проекта по производству автомобилей Volkswagen и Skoda, который продлен до 2025 года. Дальнейшие инвестиции в проект составили 87,5 млн евро и были направлены на подготовку производственной площадки и закупку нового оборудования, а также в проверку качества.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen и Skoda (и других марок), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Фольксваген Груп Рус»