ГАЗ в 2022 году начнет серийный выпуск автомобиля «Соболь NN»

Горьковский автозавод ведет подготовку к серийному производству автомобиля нового поколения «Соболь NN», которое планируется запустить в четвертом квартале 2022 года. Выпуск линейки «Соболь NN» начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, в дальнейшем появятся другие модификации, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Инвестиции «Группы ГАЗ» в проект составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

Появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов (длина машины – 5120 мм; высота – 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

Стоит отметить, что российский бренд ГАЗ безоговорочно господствует на рынке LCV – в первом полугодии нынешнего года его доля выросла на 3,5 процентных пункта и составила почти 46%. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт». Так, в отчетный период было куплено 18474 легких коммерческих машины этой марки, что на 34,2% ниже уровня января – июня 2021-го. При этом три модели ГАЗ показывают положительную динамику рынка: ГАЗ-2310 (+6,6%), ГАЗ-2217 (+1,8%) и «ГАЗель NN» (рост в 40 раз).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Группа ГАЗ»